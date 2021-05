Alphonso Davies du Bayern Munich savait qu’il avait réussi quand il a été suivi par Drake

Dans une récente interview avec The Independent, la star du Bayern Munich, Alphonso Davies, a parlé de sa soudaine ruée vers la célébrité et du moment où il a commencé à se rendre compte que sa vie était en train de changer.

“Après la finale de la Ligue des champions, j’étais sur Instagram Live et je pensais peut-être que je dirai simplement” Drake, suivez-moi “”, a déclaré Davies. “Puis quelques secondes plus tard, quelqu’un vient de tweeter -” Alphonso Davies, vérifie ton Instagram. ” Alors il m’a suivi et je suis devenu fou ! Il m’a aussi envoyé un message, donc c’était vraiment cool.

Alphonso Davies a réalisé que sa vie était en train de changer lorsqu’il a entendu Drake sur Instagram.Photo de Matthias Schrader – Pool/.

Davies, cependant, ne se contente pas de la popularité. La star de 20 ans veut être connue pour son excellence soutenue parce qu’il comprend comment le Canada soutiendra rapidement un gagnant.

«Oui, j’ai l’impression que c’est un moment spécial pour les athlètes canadiens, a dit Davies. « Avec les (Toronto) Raptors remportant le championnat (en 2019, la première équipe canadienne à remporter la NBA), tout le pays était en effervescence et puis il y avait moi qui atteignais la finale et la remportais. Voir tous ces gens regarder la première équipe canadienne gagner, c’était incroyable. Rien que de le regarder à la télévision – malheureusement je n’étais pas là pour en faire l’expérience moi-même – l’excitation était incroyable. En grandissant, nous avions une grande base de fans au Canada.