Alphonso Davies et le Canada atteignent le tour final des qualifications pour la Coupe du monde dans une victoire spectaculaire contre Haïti

Mardi soir, Alphonso Davies et l’équipe nationale canadienne se sont rendus à leur domicile temporaire, le SeatGeek Stadium de Chicago, pour terminer leur série aller-retour contre Haïti. Alphonso Davies a été calme mais solide dans une victoire de 3-0 qui a permis aux Canadiens de se qualifier pour la ronde finale des qualifications pour la Coupe du monde pour la première fois en 24 ans.

Lors d’une soirée qui aurait dû se concentrer sur l’accomplissement historique du Canada, un but contre son camp incroyablement bizarre par le gardien de but haïtien a volé la vedette.

Alphonso Davies et la défense canadienne ont été remarquables tout au long de la campagne de qualification jusqu’à présent, n’encaissant qu’un but en six matches. La dernière ronde de qualification qui débutera en septembre sera énorme pour le Canada alors qu’il vise à se qualifier pour sa deuxième participation à la Coupe du monde et sa première depuis 1986.

Le prodige du Bayern Munich aura un grand rôle à jouer dans leurs espoirs de qualification et il devra continuer son jeu stellaire pour vaincre les meilleurs de la CONCACAF. Même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, Davies et les Canadiens sont maintenant un peu plus près du Qatar.