Alphonso Davies, Kingsley Coman, Omar Richards tous de retour à l’entraînement pour le Bayern Munich

Nous sommes maintenant dans la dernière semaine d’entraînement pré-saison pour le Bayern Munich alors que Julian Nagelsmann se prépare à faire ses débuts en compétition en tant que manager. Vendredi, le club affrontera le Borussia Mönchengladbach pour le match d’ouverture de la Bundesliga. Normalement, le premier match de compétition de Nagelsmann aurait déjà eu lieu le week-end dernier si le match du premier tour du DFB Pokal contre Bremer SV n’avait pas été reporté en raison des mesures de quarantaine contre les coronavirus.

Nagelsmann a officiellement pris en charge le Bayern début juillet et a immédiatement hérité d’une poignée de premiers équipiers blessés, dont les défenseurs Alphonso Davies et Lucas Hernandez. Même la semaine dernière, la nouvelle recrue Omar Richards a reçu un coup au pied gauche, ce qui signifie que Nagelsmann n’avait pas un arrière gauche en pleine forme dans l’équipe en termes de joueurs dans la première équipe. Kingsley Coman a également eu des contusions aux côtes qu’il a subies lors du match amical contre le SSC Napoli, ce qui inquiète Nagelsmann et son équipe d’entraîneurs.

Heureusement, cependant, selon un nouveau rapport de Bild, capturé par @iMiaSanMia, Davies, Coman et Omar Richards étaient tous présents pour la formation en équipe aujourd’hui. Pour Davies, il devrait être disponible pour le match d’ouverture de la saison de vendredi contre ‘Gladbach. Qu’il commence ou non ce match n’est pas encore gravé dans le marbre, mais c’est un signe positif qu’il est de retour avec le reste de l’équipe à l’entraînement.

Alphonso Davies est de retour à l’entraînement en équipe et devrait être disponible contre Gladbach. Kingsley Coman (côtes meurtries) et Omar Richards (blessure au pied) font également partie de l’équipe [Bild] pic.twitter.com/ZwIwH4a50D – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 9 août 2021

Bien que le site Web officiel du club ait corroboré la nouvelle pour Davies et Coman, ils n’ont pas spécifiquement mentionné Omar Richards. Bien qu’il ait pu être avec le reste de l’équipe, il n’a pas été mis en évidence dans leur article sur la session principale d’aujourd’hui. Nagelsmann aurait soumis l’équipe à une séance d’entraînement intensive, quelques jours seulement après qu’il y ait eu une mêlée de l’équipe « A » de Naglesmann contre l’équipe « B » qui a remplacé ce qui aurait été leur affrontement contre Bremer SV dans le DFB-Pokal.

Voici l’équipe souhaitant la bienvenue à Phonzie à l’entraînement complet de l’équipe :