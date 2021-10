Alphonso Davies perd la tête après avoir emballé Lionel Messi dans FIFA 22 Ultimate Team, bien qu’il ait en fait joué contre la star argentine lors de la victoire 8-2 du Bayern Munich contre Barcelone

Le défenseur du Bayern Munich Alphonso Davies ne marque pas beaucoup de buts mais, quand il le fait, il est difficile d’imaginer qu’il célébrera autant que lorsqu’il a emballé Lionel Messi sur FIFA 22.

Le Canadien, qui a joué contre Messi lors de la défaite 8-2 du Bayern contre Barcelone la saison dernière, est un fervent joueur de la FIFA et diffuse régulièrement sur Twitch.

Davies aime jouer à FIFA – presque autant que la vraie chose

Et, en diffusant Ultimate Team à ses abonnés, il a fait ce que tout joueur de la FIFA rêve de faire : emballer le meilleur joueur du jeu.

L’Argentin est classé 93 – plus élevé que Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe et le coéquipier de Davies, Lewandowski – et vaut énormément de pièces.

La réaction de Davies correspondait à la carte qu’il venait de recevoir et, alors que Messi apparaissait à l’écran, le joueur de 20 ans a bondi de sa chaise et a crié comme s’il venait de marquer le but de la victoire en finale de la Ligue des champions.

Davies a perdu la tête, criant la maison, après avoir eu Messi dans son pack FIFA

Rien de mieux pour commencer le week-end 😅 #AD19⚡️ @EASPORTSFIFA

Il a ensuite continué à sauter dans sa chambre, scandant le nom du désormais homme du PSG.

Avant la victoire 8-2 du Bayern contre l’ancien club de Messi, Davies a clairement indiqué que Messi était son idole du football et que jouer contre lui était un rêve devenu réalité.

Il a dit : « Honnêtement, je suis à court de mots. »

Davies a joué contre Messi la saison dernière

« Ma mère m’a appelé hier, puis mon père a sauté au téléphone et il m’a dit : ‘Alors tu joues contre ton joueur préféré, je vois.’

« Et je suis allé : « Ouais. » Et puis nous avons tous les deux commencé à rire au téléphone.

Cependant, la superstar était censée être trop bouleversée pour échanger des maillots avec l’arrière gauche après la défaite.

Messi est à juste titre l’un des joueurs les mieux notés sur FIFA 22

« Je demande pour [Messi’s shirt] », a révélé Davies. « Mais je pense qu’il était un peu contrarié. Peut-être la prochaine fois. »

Oubliez sa chemise maintenant, Alphonso, vous avez sa carte FIFA, et, pour certains, c’est plus précieux.

