Alphonso Davies se souvient de son ascension au Bayern Munich, apprenant beaucoup de David Alaba

La star du Bayern Munich, Alphonso Davies, a rapidement fait irruption sur la scène comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe et sans doute l’un des meilleurs arrières gauches du monde. Quand il est arrivé en Bavière en provenance des Whitecaps de Vancouver, il avait reçu des frais de transfert record de la MLS à 13,5 millions de dollars à l’été 2018. Le plan initial pour Davies au Bayern était de passer la plupart de son temps avec l’équipe de réserve avant de commencer à intégrer. dans l’équipe senior, mais il a fait irruption dans l’équipe beaucoup plus tôt qu’il l’aurait probablement anticipé.

Dans une récente interview avec The Independent, l’international canadien a rappelé son ascension rapide au sein de l’équipe senior du Bayern et à quel point il était bénéfique pour lui de jouer aux côtés et d’apprendre continuellement de David Alaba. C’est au cours de la saison 2019/2020 avant que Niko Kovac ne soit limogé que Davies a été intégré dans la formation de départ, d’abord pour la victoire 2-1 du Bayern sur l’Union Berlin dans le Hinrunde de cette saison.

Le rôle de Davies dans la formation de départ a été largement facilité par une blessure à Alaba, qui remplaçait normalement en tant qu’arrière gauche partant. Décrivant cette période, il a dit: «tout a tourné. Quand David (Alaba) s’est blessé et qu’ils avaient besoin d’un arrière gauche, alors l’entraîneur (Kovač) m’a regardé et m’a dit: “ Je sais que vous pouvez jouer là-bas, et nous pensons que vous pouvez jouer là-bas avec votre rythme et vos capacités ”. mettez-moi là-dedans. À l’époque, lorsque je jouais à l’arrière gauche avec Vancouver – et avec le Canada pendant un petit moment – mon objectif principal était d’avancer le plus possible, mais ici, il faut choisir son moment pour avancer. J’ai dû trouver le bon moment pour avancer et le bon moment pour rester en arrière.

Photo de Sven Hoppe / alliance de photos via .

Il a continué à impressionner par ses performances cette saison-là, en particulier après le remplacement de Kovac par Hansi Flick en novembre 2019. Quand Alaba est revenu de blessure, il a été placé en position d’arrière central, ce qui signifie que Davies a gardé sa place à l’arrière gauche. Être capable de jouer aux côtés d’Alaba et d’apprendre de lui, a déclaré Davies, a été très bénéfique pour son développement global et sa progression au Bayern. «Quand David est revenu, il jouait à l’arrière central, et avoir l’un des meilleurs arrière gauche à vos côtés pendant que vous jouez sa position était incroyable. Je vais bien là-bas et je suis ravi de jouer plus de matchs en tant qu’arrière gauche », a-t-il expliqué.

Après la reprise du football après avoir été interrompu pendant deux mois en raison de la pandémie de coronavirus, le format des matchs Geisterspiele signifiait que les joueurs pouvaient s’entendre et communiquer beaucoup plus clairement car il n’y avait pas de bruit de foule sur le terrain. Avoir ce changement et le manque de bruit des fans a aidé Alaba à communiquer directement avec Davies sur le terrain, ce pour quoi «Phonzie» est très reconnaissant, malgré la présence de fans manquants. “Il [Alaba] me donne beaucoup d’informations, et il me dit parfois qu’avec mon expérience, je peux perdre un peu de concentration. Il s’assure que je suis dans le jeu. La communication est la clé et je suis heureux qu’il me parle constamment sur le terrain. Quand je vois l’espace, je l’attaque, et maintenant j’essaye juste de suivre mes actions. Le pire en tant qu’arrière latéral, c’est quand vous perdez le ballon et que vous devez ensuite courir tout le chemin du retour.

Après cet été, Davies devra continuer à développer son art sans Alaba, car il partira pour le Real Madrid à la fin de la saison. Il passera également de Flick comme manager à Julian Nagelsmann du RB Leipzig, qui prend la direction du club à partir du 1er juillet. Ce sera le troisième entraîneur pour lequel Davies jouera dans un court laps de temps, mais il n’y a absolument aucune raison de croire qu’il ne continuera pas dans la même veine impressionnante.