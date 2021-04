Alpine a “fait un pas” à Imola mais n’a pas encore montré son vrai rythme

En résumé: Esteban Ocon a déclaré que les améliorations d’Alpine pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne étaient une nette amélioration par rapport à leur voiture de Bahreïn, mais pas le point final du développement de l’équipe.

En bref

La place d’Alpine dans l’ordre n’est toujours pas réglée après les mises à jour d’Imola Après la première course cette saison à Bahreïn semblait leur montrer un désavantage significatif, Alpine a apporté un package de mise à niveau au grand prix d’Émilie-Romagne. Cependant, Ocon a déclaré que l’équipe avait le potentiel de mieux performer qu’eux.

«Je pense que nous avons notre place dans le top 10, c’est clair aujourd’hui. Aujourd’hui n’a pas été une course simple comme cela a été le reste du week-end. Je pense que nous avions le potentiel d’être potentiellement P7, P8, que le rythme sec était en fait assez solide.

«Nous avons été plus rapides que le Sauber [Alfa Romeo] aujourd’hui. Nous ne sommes pas exactement là où nous voulons être, mais nous avons fait un pas ce week-end avec les améliorations que nous avons eues et nous nous sommes sentis bien dans la voiture qui la conduisait pour moi et Fernando et, oui, nous voulons marquer plus de points dans le prochaine course.

Le junior alpin Victor Martins le plus rapide lors de la première journée d’essais en F3

Les essais de Formule 3 ont repris à Barcelone hier, avec deux jours de course sur le site où ils rejoindront la F1 en tant que série de soutien pour le Grand Prix d’Espagne le mois prochain.

La séance du matin a commencé humide, la piste étant vide pendant une grande partie de la première partie de la séance en raison de la pluie continue. Cependant, une fois que les voitures ont pu sortir sur la piste, elles sont passées relativement rapidement aux slicks et les temps ont chuté. L’Américain Red Bull junior Jak Crawford, nouveau dans la catégorie, a été le plus rapide.

Victor Martins a réussi à dominer la séance de l’après-midi plus rapide et plus sèche avec un autre Red Bull Junior, Jack Doohan, qui a terminé 26e en F3 l’an dernier, juste derrière lui. Martins est une recrue en F3 cette année, après avoir remporté l’année dernière le titre de Formule Renault Eurocup.

En ce jour en F1

Il y a 15 ans aujourd’hui, Gianmaria Bruni a remporté la course GP2 à Imola, tandis que Lewis Hamilton a été disqualifié alors qu’il menait pour une infraction au Safety Car.

