Alpine a fait “un travail fantastique” pour marquer des points avec la septième voiture la plus rapide

Au sommaire : Fernando Alonso a déclaré qu’Alpine avait dépassé ses attentes à Monza.

En bref

Alonso fait l’éloge du “travail fantastique” d’AlpineAprès avoir commencé la course de qualification du sprint samedi depuis la septième ligne avec son coéquipier, Alonso était heureux que l’équipe reparte avec des points pour les huitième et 10e de la course.

“Nous savions que Monza pouvait être une course pour laquelle nous n’étions pas super compétitifs et nous l’avons malheureusement confirmé”, a déclaré Alonso. “P13, P14 signifie que nous étions le septième [fastest] voiture ce week-end et nous avons marqué des points avec les deux voitures. Donc ce travail fantastique de l’équipe.

Ticktum ne voit aucune chance d’entrer en F1 “politique et injuste”

Le pilote de Formule 2 Dan Ticktum pense que ses chances d’entrer en Formule 1 sont terminées. L’ancien membre du Red Bull Junior Team a été libéré du programme de jeunes pilotes de Williams plus tôt cette année.

« Évidemment, c’est très décevant », a-t-il déclaré. “Mes chances d’arriver en Formule 1 sont pratiquement perdues, c’est la réalité, malheureusement.”

Bien que le départ de Ticktum de Williams soit connu pour ne pas être lié aux récents commentaires qu’il a faits critiquant leur chauffeur Nicholas Latifi, il pense que sa tendance à tirer de la hanche lui a coûté.

Ticktum a perdu sa place dans le programme des jeunes pilotes de Williams. « Notre sport est très politique et assez injuste, et les meilleurs pilotes ou les plus talentueux n’arrivent parfois pas au sommet, que ce soit de ma faute ou non », a-t-il déclaré. « J’ai ouvert la bouche beaucoup, beaucoup trop de fois et j’ai dit des choses que je n’aurais pas dû dire.

« Je suis qui je suis, mais je ne correspond en quelque sorte pas tout à fait au moule des pilotes de Formule 1 modernes, ce qui, comme vous pouvez le voir dans mon ton de voix, est assez déprimant. Mais c’est la vie. Je suis assez triste de m’être séparé de Williams.

“Ne jamais dire jamais. Je suis un pilote très rapide, il y aura peut-être un moyen de revenir en Formule 1 un jour, mais cela ne semble pas prometteur.

Ticktum n’est pas étranger à la controverse. Il s’est vu imposer une interdiction de course d’un an après avoir dépassé 10 voitures pendant une période de Safety Car et être délibérément entré en collision avec son rival Ricky Collard lors d’une course de Formule 4 MSA à Silverstone en 2015.

Il ne serait pas attiré sur la raison de son départ de Williams, mais doute que cela lui ait coûté une chance de rejoindre l’équipe après le départ de George Russell.

«Je ne peux pas donner de détails sur la raison pour laquelle nous nous sommes séparés. Un certain nombre de raisons, si je suis honnête, ce n’est pas à moi de discuter. Cependant, il n’y aurait pas eu de motivation pour moi l’année prochaine de toute façon avec Latifi prolongeant son contrat.

Les qualifications de sprint “probablement pas aussi divertissantes” qu’espéré

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a admis que la deuxième édition du format de qualification de sprint de F1 n’avait pas produit beaucoup d’action samedi, mais suggère que cela a peut-être amélioré le Grand Prix.

“Entre la FIA et la F1, nous collecterons toutes les données et examinerons toutes les informations et ainsi de suite dans les prochains jours”, a déclaré Masi. “Mais c’est en partie parce qu’avoir quelque chose vendredi, à la qualification, avoir quelque chose de significatif vendredi, a certainement été reçu positivement dans tous les domaines.

«Avec le sprint, jetons un coup d’œil. Je pense que l’une des parties est que j’ai vu les divers commentaires et évidemment il n’y a pas eu autant de dépassements et ainsi de suite que prévu. Cependant, cela a eu une influence sur la grille et a eu un peu de confusion dans la grille pour la course.

“Donc, en le considérant comme un événement complet, cela a probablement fonctionné, isolément probablement pas aussi divertissant, appelons-le, comme prévu à l’origine, juste pour Monza.”