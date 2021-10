Alpine a le projet d’être au sommet de la F1

17/10/2021 à 19:14 CEST

Le PDG de Alpin, Laurent Rossi, a clairement indiqué qu’ils veulent des victoires et pas seulement une comme celle remportée par Esteban Ocon dans le GP de Hongrie ils aspirent plutôt à remporter le titre en Formule 1. Alpin, l’équipe actuelle de Fernando Alonso dans la catégorie la plus élevée, cela vaut pour tous. Ils ont de l’ambition, c’est plus que clair. Et pour éclaircir le comment, Rossi expliqué la formule à suivre pour y parvenir : « Nous avons un projet à long terme. L’objectif est d’atteindre un niveau de compétitivité qui nous mettra sur le podium autant de fois que possible en 2024. »

« A partir de la cinquième place maintenant (au Championnat du monde des constructeurs), vous pouvez facilement voir une feuille de route. Chaque année, ça va être un peu mieux. C’est un projet de course à cent pour cent. Quatre ans, quatre saisons », a commenté, par ailleurs, le leader de la marque en F1.com. Cependant, « avant qu’Alpine doive progresser à chaque course », a-t-il assuré et ajouté : « Il peut y avoir des progrès qui se voient sur le circuit. ou des progrès qu’on ne voit pas, tous les petits détails. L’idée c’est de ne jamais s’arrêter et de pouvoir voir qu’on va dans le bon sens. »

Aussi, il a condamné : « L’année prochaine va être un tirage au sort. Tout ce que nous voulons, c’est être sûr d’avoir un niveau de performance satisfaisant au départ, que cela ne nous éloigne pas trop de la tête. Et puis à partir de là, pouvoir nous emmener dans notre ascension vers le sommet. »