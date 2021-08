Alpine ‘a parlé à des candidats potentiels’ d’un accord sur les moteurs

in

Marcin Budkowski a révélé qu’Alpine avait eu des conversations avec des personnes intéressées à entrer en F1 et serait prêt à fournir des moteurs à de nouvelles équipes.

Le directeur exécutif d’Alpine a déclaré que certains candidats potentiels ont choisi de garder les discussions privées et, tout en admettant que le processus de création d’une équipe est extrêmement difficile, ils ont parlé aux parties intéressées et seraient prêts à leur fournir des unités de puissance – mais rien de concret n’a émergé juste encore.

Il a déclaré récemment qu’Alpine était tiraillée entre la peur et l’enthousiasme pour la nouvelle réglementation à venir en 2022, et qu’elle est actuellement la seule équipe sur la grille à utiliser un groupe motopropulseur Renault – ce qui changerait s’ils concluaient un accord avec de nouveaux entrants dans le sport. .

Avec la Formule 1 introduisant un plafond budgétaire et mettant en place des mesures pour essayer d’uniformiser les règles du jeu dans le sport, Budkowski dit qu’il y a des parties qui envisagent de commencer une relation avec la Formule 1.

“Il y a des gens qui sont intéressés à entrer dans le sport”, a déclaré Budkowski aux journalistes, cité par The Race.

Obtenez le nouveau look de la marchandise Alpine via la boutique officielle de la Formule 1

«Certains d’entre eux se sont rendus publics et ont été couverts par la presse au cours des deux dernières années. Certains d’entre eux n’ont pas cherché de publicité ou de notoriété publique.

“Beaucoup de gens s’intéressent à la Formule 1 parce que c’est un sport formidable et j’espère que cela deviendra une entreprise durable et peut-être rentable avec le plafonnement des coûts et l’amélioration du fonds de dotation.

« Il y a donc beaucoup d’intérêt. Nous avons discuté avec des candidats potentiels. Pour le moment, cela n’a pas vraiment porté ses fruits en termes de nouvel entrant.

Cependant, étant donné les barrières administratives impliquées avant qu’une nouvelle équipe de Formule 1 puisse faire son entrée sur la grille, Budkowski a admis que se lancer dans le sport en premier lieu demanderait une quantité de travail monumentale – avant même d’envisager de proposer un accord de groupe motopropulseur.

« De toute évidence, ce n’est pas si facile », a-t-il déclaré. “La FIA doit ouvrir un appel d’offres, puis il faut que ce soit un processus en cours.

« S’il y avait un bon projet en cours de montage avec quelqu’un avec un financement et une approche bonne et intelligente pour constituer une nouvelle équipe, alors nous sommes ouverts à la discussion et envisagerions de soutenir cette opération avec un moteur ou un groupe motopropulseur.

“Ce n’est pas facile de démarrer une équipe de Formule 1 à partir de zéro. Ce n’est pas non plus facile de concourir en F1 avec une équipe existante. Mais repartir de zéro est un effort énorme. »