Alpine « a raté nos objectifs » avec le package aérodynamique 2021 – .

Alpine a admis qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs de développement aérodynamique cette année alors que l’équipe se dirige vers une troisième cinquième place consécutive au championnat des constructeurs.

L’équipe, connue jusqu’à l’année dernière sous le nom de Renault, avait pris la quatrième place du championnat il y a trois ans. Il a terminé cinquième chaque saison depuis et occupe la même position avec deux courses à disputer cette année.

Le directeur exécutif Marcin Budkowski estime que la véritable performance de l’équipe se situe « quelque part entre la cinquième et la sixième place selon les pistes ». Il a devancé AlphaTauri pour la cinquième place lors de la course précédente au Qatar. « Donc, d’une certaine manière, nous délivrons probablement un peu trop [on] le rythme de la voiture si nous terminons cinquième », a-t-il déclaré.

Terminer cinquième du championnat pour une troisième année consécutive « peut être considéré comme une stagnation », a admis Budkowski, mais a déclaré que c’était le produit de décisions stratégiques prises par l’équipe pour donner la priorité au développement d’une toute nouvelle voiture pour la révision technique de la Formule 1 règlements. Ceux-ci devaient initialement arriver en 2021, mais ont été retardés d’un an en raison de la pandémie.

« Nous utilisons à peu près le même moteur pour la troisième année, à peu près le même châssis et la même boîte de vitesses pour la troisième année consécutive », a déclaré Budkowski. « Nous avions prévu de les utiliser pendant deux ans, c’était une décision consciente et stratégique. Nous n’avions pas prévu de les utiliser pendant trois, mais c’était le résultat de Covid et de la réglementation actuelle prolongée d’un an.

« Donc, avec une voiture qui a à peu près la même base mécanique, nous avons réussi à maintenir notre position au championnat et à nous rapprocher de la pole position, plus proche des meilleurs. Cela montre donc que les autres domaines de l’équipe ont avancé et progressé, ceux que nous n’avons pas figés.

« C’est assez excitant pour l’année prochaine parce que nous allons tout développer, nous allons avoir un tout nouveau moteur, nous allons évidemment avoir un nouveau châssis et un nouvel aéro parce que les règles changent, nous partions de scratch et nous avons vu qu’avec les bonnes opportunités, l’équipe peut faire un excellent travail en développant les domaines que nous pourrions développer et ensuite faire fonctionner la voiture sur la piste. L’équipe de piste a prouvé cette année qu’elle peut faire le travail. C’est donc entre nos mains maintenant de faire le meilleur package possible pour l’année prochaine.

Budkowski s’en tient à la décision de retarder l’introduction de leur nouveau moteur, mais a admis qu’il avait été difficile de prendre le coup de performance qui l’accompagnait.

« Le fait que nous ayons gelé le moteur il y a trois ans nous a certainement fait perdre du terrain car nos concurrents l’ont développé. C’était une décision stratégique, elle était liée à la préparation du nouveau règlement et des nouvelles voitures. Je pense que c’était la bonne décision avec les ressources dont nous disposons. C’est évidemment pénible car on voit certains de nos concurrents progresser.

« C’est la même chose pour le châssis, la boîte de vitesses ils sont peut-être moins différenciants directement, en performance, mais ils permettent de changer la géométrie de votre voiture et de la faire évoluer pour trouver plus de performances. Nous avons donc souffert de cela.

Bien que les équipes aient largement reporté leur châssis 2020 à cette année, certains changements ont été autorisés et la réglementation a imposé de nouvelles restrictions aérodynamiques. Budkowski a déclaré que l’équipe ne s’était pas adaptée à ceux-ci avec autant de succès qu’elle s’y attendait.

« Sur le plan aérodynamique, nous avons développé la voiture. Je pense que nous n’avons pas fait le meilleur travail de ces réglementations modifiées de ’20 à ’21, ces modifications au sol, principalement. Certaines personnes ont fait un meilleur travail que nous et également certaines personnes ont fait un travail pire que nous. Nous avons donc un peu raté nos objectifs.

Cependant, il ne pense pas qu’un meilleur package aérodynamique les aurait aidés à atteindre une position plus élevée dans le championnat.

« Si nous n’avions pas manqué [the targets] nous serions plus à l’aise en cinquième position, mais je ne pense pas que nous aurions pu contester [McLaren]. Nous aurions été beaucoup plus proches.

Alpine a amélioré son jeu dans d’autres domaines, ce qui est de bon augure pour la saison 2022 de F1, selon Budkowski.

« Il y a toujours des regrets, mais il y a beaucoup de points positifs dans la façon dont l’équipe travaille ces dernières années, l’équipe s’est énormément améliorée. L’année dernière, nous avons eu beaucoup de problèmes avec la fiabilité de la voiture, cette année, il restait encore deux courses à disputer, mais nous avons effectivement eu un véritable abandon de voiture lié à un problème de voiture.

« L’équipe de piste a prouvé une très, très bonne gestion des pneus, de la stratégie, de la course, de l’interaction avec les pilotes. Il y a donc beaucoup de points positifs à retenir et beaucoup de points positifs également qui ne sont pas encore visibles dans l’usine en termes de développement de la voiture de l’année prochaine, qui regorge de nouvelles technologies et de nouveautés.

« Alors c’est parfois frustrant, on aurait aimé progresser un peu plus cette année. Mais également, nous l’avons fait pour une raison et c’est parce que nous nous sommes concentrés depuis un certain temps maintenant sur l’année prochaine et j’espère que cela porte ses fruits.

