Alpine a surclassé ses rivaux mais «l’argenterie était sur la table»

L’avantage du week-end du GP de Russie d’Alpine est qu’ils ont surpassé les autres équipes “A”, l’inconvénient, dit Marcin Budkowski, est qu’ils ont raté le podium.

Fernando Alonso occupait la sixième place lorsque la pluie est arrivée tard dans le Grand Prix de Russie dimanche.

Alors que ses rivaux peinaient à garder leurs voitures en piste avec des pneus slicks, l’Espagnol a pu continuer et se frayer un chemin jusqu’à la troisième place.

Mais, courant dans une position de podium, la pluie est devenue de plus en plus forte, forçant Alpine à faire l’appel pour le mettre au stand. Il a terminé P6.

“Nous prendrons la sixième place, nous prendrons les huit points, à zéro pour AlphaTauri et Aston Martin”, a déclaré le directeur exécutif d’Alpine Budkowski à Autosport. « Donc dans l’ensemble du championnat, nous faisons une bonne opération. Mais l’argenterie était sur la table.

« C’est délicat dans ces conditions. Il commence à pleuvoir, il peut pleuvoir plus ou il peut commencer à pleuvoir moins. Il semblait qu’il commençait à moins pleuvoir, et Fernando se débrouillait très bien sur ses pneus secs dans les conditions difficiles, avec une pluie légère, dépassant certaines voitures.

“Et la réalité est que si l’intensité de la pluie avait été réduite, il aurait probablement été P2 ou P1 si les deux [Lewis] Hamilton et [Lando] Norris avait piqué. Mais il aurait été un P2.

« La pluie s’est accumulée, nous n’avons pas bien compris, donc un peu déçu de ne pas terminer sur le podium alors que nous pensions que c’était possible.

« Mais vous ne pouvez pas faire les choses correctement à chaque fois. Certaines personnes ont mieux compris que nous, et d’autres moins que nous. »

6-5-4-3 Caramba ! @AlpineF1Team a été méga rapide hier ! C’était amusant . pic.twitter.com/28I1rdYq6P – Fernando Alonso (@alo_oficial) 27 septembre 2021

Quant à Alonso, l’Espagnol s’est lui aussi laissé regretter une occasion manquée d’autant plus qu’il sentait qu’il avait le rythme pour le podium.

« C’était évidemment une bonne course pour nous », a-t-il déclaré. « La meilleure course de l’année je dois dire en termes de performances. La voiture était très rapide, un bon équilibre tout au long de la course.

« Nous gardions le rythme avec Checo dans le premier relais. Ensuite, nous sommes passés au pneu moyen, et nous avons même pu dépasser [Max] Verstappen à un moment donné et éloignez-vous de lui.

« Ensuite, il a commencé à bruiner un peu sur les pneus secs et nous avons dépassé Daniel, Checo et Sainz et nous étions P3. Donc je pense que le podium était possible au mérite, la voiture volait. Et j’étais très content, mais malheureusement la pluie est arrivée à cinq tours de la fin.

“Certaines personnes ont pris des risques, certaines personnes d’autres risques, et nous n’avons pas eu de chance, ou le podium [finishers] disons que nous avons eu beaucoup de chance, mais dans ces conditions, c’est toujours une loterie.

Alonso pense que la chance a joué un grand rôle dans le résultat de dimanche.

Il a ajouté : « Nous semblons ultra compétitifs, nous devons donc comprendre si nous avons fait quelque chose de différent ici, essayer de garder [going] en avant pour les prochaines épreuves, car la voiture était très rapide, donc c’était un signe très positif.

« Bien sûr, je pense que nous devrions être sur le podium aujourd’hui en termes d’exécution de la course et de pilotage. On était devant Verstappen, on s’éloignait de lui, on était devant Sainz.

« Norris a fait une course incroyable, et par chance, il n’est pas sur le podium ou sa toute première victoire en Formule 1. Donc quand il pleut, c’est juste un facteur très chanceux.

« Et je suis triste parce que lorsque nous ne sommes pas compétitifs et que nous sommes 11e ou 12e, il ne pleut jamais, donc nous n’avons jamais de chance. Et aujourd’hui que nous sommes P3, aujourd’hui il vient de pleuvoir. Donc pas triste. Mais décidément, nous n’avons pas beaucoup de chance.

«Mais chaque point que nous avons obtenu cette année est au mérite, nous n’avons jamais eu de cadeaux cette année. Je suis donc fier de chaque point que j’ai pris cette année.

Alonso a porté le total d’Alpine à 103 points pour la saison, 19 devant AlphaTauri.

