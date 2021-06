Alpine a “trop” de juniors F1, mais ont-ils une solution 2022 ? · Fans de course

Alpine a admis avoir « trop » de pilotes juniors sous contrat en lice pour les futurs sièges de Formule 1 au sein de l’équipe.

Le PDG de la marque, Laurent Rossi – dont les responsabilités incluent la relance de l’implication d’Alpine dans le sport automobile dans plusieurs catégories – a déclaré à . que l’abondance de talents juniors de l’équipe lui a donné un problème à résoudre.

L’Alpine Academy compte actuellement cinq pilotes, qui a été restructurée début 2021 pour refléter le changement de nom et de direction de l’ancienne écurie Renault F1. En conséquence, l’objectif est allé au-delà de la recherche de leur prochain pilote de F1 – ceci après une période de cinq ans au cours de laquelle aucun des pilotes qu’ils ont soutenus n’a fini par courir pour Renault.

Les vainqueurs de course de Formule 2 Christian Lundgaard, Oscar Piastri et Guanyu Zhou plaident pour devenir les premiers diplômés du programme à courir pour l’équipe basée à Enstone depuis 2012.

Zhou est en tête de la file d’attente alpine après le départ de Jack Aitken début 2020 – s’attendant à ce que Fernando Alonso et Esteban Ocon signent et excluent toute chance de conduire en F1 pour lui-même – pour rejoindre Williams.

Aitken a quitté Renault (maintenant Alpine) et a fait ses débuts en F1 avec Williams. En cinq mois, Aitken a fait ses débuts en séance d’essais, ce que les juniors actuels d’Alpine n’ont toujours pas fait, et cinq mois plus tard, il a couru pour Williams au Grand Prix de Sakhir. « Au bon endroit, au bon moment » certes, mais il n’est pas le seul à avoir établi une carrière de pilote professionnel après avoir quitté Renault par choix ou par circonstance.

Parmi ceux qui restent, Rossi a déclaré à . “nous en avons beaucoup qui frappent à la porte” de l’obtention du diplôme en F1.

« Lundgaard, Zhou, ils sont à un ou deux FP1 de la superlicence. Piastri a déjà la superlicence.

« Honnêtement, nous en avons presque trop, vraiment. Donc en ce moment nous regardons des options pour chacun d’eux, qu’ils continuent un peu, qu’ils aillent dans une autre équipe, qu’ils fassent partie de notre équipe en qualité de pilote de réserve ou à moyen terme en tant que pilote. Nous examinons toutes ces options et nous en avons beaucoup, en fait. Alors je dis que je suis plutôt chanceux ici.

N’importe quel patron d’équipe de F1 dirait qu’il a de la chance si ses protégés sont un-deux dans les points de F2, comme Zhou et Piastri après les neuf premières courses, mais un tel succès est une arme à double tranchant. Surtout quand Alonso est déjà signé chez Alpine pour 2022 et que la direction de son coéquipier Ocon est en discussion avec l’équipe pour l’année prochaine.

Le trio F2 d’Alpine a rempli le podium de la deuxième course à Bahreïn. Si les juniors continuent leur forme alléchante actuelle et terminent un-deux dans la course au titre, alors Alpine peut-il avoir une justification pour ne pas promouvoir l’un d’eux en 2022 ? Surtout dans le cas de Piastri, qui, en tant que recrue, pourrait imiter Charles Leclerc et George Russell en remportant les deux principales séries de soutien de F1 consécutives après son titre 2019 en Formule Renault Eurocup.

Mais si Alpine opte pour l’expérience, il doit envisager de prêter ses juniors à ses rivaux. Renault ne fournit de composants à aucune autre équipe, il n’y a donc aucune relation client ou affiliée sur le réseau.

Le champion d’Asie de Formule 3 en titre, Zhou, est soutenu par SECA, qui fait partie d’une société de capital-investissement chinoise qui possède l’équipe DS Techeetah de Formule E. Bien qu’il ait remporté cinq des six derniers titres FE, SECA voudrait réduire son investissement. Bien que la grande histoire soit ce qui pourrait arriver à Techeetah, il serait logique que l’autre atout majeur du sport automobile de SECA – Zhou – soit alors plus ciblé.

Le soutien financier de son pays natal a déjà aidé le pilote chinois et Alpine, avec un programme d’essais privé F1 dont Lundgaard et Piastri ont ressenti le bénéfice en se joignant à de nombreuses journées d’essais. Mais avec Zhou arrivant à la fin d’un plan F2 de trois ans avec Alpine, rien ne l’empêche de bafouer son attractivité commerciale et sa capacité sur la bonne voie face à ses rivaux. Et il semble que cela puisse arriver.

“Le fait est qu’évidemment avec une équipe sœur, vous pouvez décharger, en soi, le pilote là-bas”, a déclaré Rossi à . sur la façon dont cette situation pourrait évoluer dans la position actuelle d’Alpine.

« Mais si le conducteur est bon, vous lui trouvez toujours une place. Et nous avons des marques d’intérêt de la part de quelques équipes en ce moment pour les trois pilotes que j’ai déjà mentionnés. Donc je ne serais pas, je ne suis pas trop inquiet, pour être honnête.

Piastri pourrait imiter Leclerc et Russell avec des titres consécutifs. Il est peu probable que ces équipes intéressées soient plus élevées dans l’ordre concurrentiel de la F1, à moins qu’elles ne cherchent à embaucher un pilote de réserve ou d’essai plutôt que de signer une recrue en F1, et il existe des scénarios envisageables signez les juniors alpins actuels pour courir.

Les sièges d’Alfa Romeo ont une gestion partagée – l’une est décidée par le groupe propriétaire Sauber et l’autre par le fournisseur de moteurs Ferrari – mais cela ne serait pas nécessairement un problème pour Zhou car il a d’anciens liens avec Ferrari. Il a quitté la Ferrari Driver Academy en 2019 avec la conviction que les opportunités de F1 seraient plus faciles d’accès chez Renault, mais ses portes chez Ferrari ne sont pas fermées.

Alors que la nationalité de Zhou aide sa position commerciale dans n’importe quelle équipe, elle bascule dans l’autre sens pour Piastri alors que le groupe Renault est actuellement en difficulté dans son Australie natale. Lui donner du temps de siège dans l’Alpine A521 de cette année lors de son grand prix à domicile en novembre serait un excellent mouvement de relations publiques, mais cela ne ferait qu’ajouter de la pression pour le promouvoir si, en décembre, il termine la saison F2 en beauté.

Au moins, le joueur de 20 ans sait déjà qu’Alpine est prête à soutenir deux autres saisons de F2, et assumer un rôle dans l’équipe de course avec eux augmenterait les chances d’un pilote passant déjà un temps considérable dans l’usine d’Enstone.

Des problèmes de fiabilité ont gâché le week-end de Lundgaard à MonacoLundgaard a tiré la goutte d’eau cette année, le malheur ne lui laissant que trois points en F2. Mais il a été le plus excitant de ce trio auparavant et a gravi les échelons de la monoplace plus rapidement.

C’est la première fois qu’il passe une deuxième saison dans une catégorie, et Alpine l’a chargé de développer son équipe ART autant que cette équipe l’aidera à se développer. Jusqu’à présent, cela ne se passera pas comme prévu, et il est dans la dernière étape d’un plan de cinq ans avec l’Alpine Academy. Ce ne serait pas une surprise si cela était prolongé jusqu’en 2022.

Rossi a deux autres étoiles montantes dans le championnat FIA de Formule 3, les recrues adolescentes Victor Martins et Caio Collet, qu’il peut attendre. Plus important encore, il n’y a pas de nouveaux noms à venir.

À l’époque de Renault, les champions d’Eurocup et de France de Formule 4 étaient automatiquement inscrits à l’Académie. Mais ce n’est pas prévu pour le moment et la stratégie actuelle est que toutes les signatures seront au niveau FIA F3 ou supérieur. Pour l’instant, le problème semble simplement résider dans les potentiels champions F2 d’Alpine qui courent tous dans la série à la fois.

Membres de l’Académie alpine

Guanyu Zhou, 22 ans

2021 : 1er en F2*, champion d’Asie F3

2020 : 6e en F2

Oscar Piastri, 20 ans

2021 : 2e en F2*

2020 : Champion FIA F3

Christian Lundgaard, 19 ans

2021 : 13e en F2*

2020 : 7e en F2

Victor Martins, 19 ans

2021 : 4e en FIA F3*

2020 : Champion de Formule Renault Eurocup

Caio Collet, 19 ans

2021 : 6e en FIA F3*

2020 : 2e en Formule Renault Eurocup

*saison en cours

