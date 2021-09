Alpine “a un scénario en tête” pour Guanyu Zhou

in

Alpine a un “scénario en tête” en ce qui concerne le pilote junior Guanyu Zhou, mais Laurent Rossi n’a pas pu dire ce que cela implique.

Le junior alpin Zhou dispute actuellement sa troisième saison en Formule 2, ce qui est en soi inhabituel avec la plupart des pilotes faisant deux saisons avant d’être promu en Formule 1 ou de s’essayer à une autre série.

Zhou a progressé au cours de ses années de Formule 2, P7, P6 et occupe la deuxième place du championnat de cette année derrière Oscar Piastri.

Mais alors que Zhou fait partie de la famille Alpine, la porte de la Formule 1 est fermée pour 2022, l’équipe ayant confirmé Fernando Alonso comme coéquipier d’Esteban Ocon.

Le directeur d’Alpine Rossi admet que l’espace est un problème.

“Le manque de places en Formule 1 était imprévisible lorsque nous avons recruté nos juniors”, a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

«Les gars sont tous bons et nous essayons d’être à la hauteur de cela et de trouver quelque chose pour eux.

« Pour le moment, nous pouvons seulement voir que chacun d’eux a un bon avenir en course. Par exemple Lundgaard aux États-Unis.

L’équipe a également un plan en ce qui concerne Zhou, Rossi faisant allusion à “autre chose” qu’Alpine pour le pilote.

“Nous avons également un scénario en tête pour Zhou”, a-t-il déclaré. « Peut-être que quelque chose d’autre arrivera pour lui.

« Il le mérite car c’est un pilote super talentueux.

Zhou est lié à un transfert chez Alfa Romeo avec ses sponsors qui seraient prêts à payer 30 millions d’euros pour placer le pilote chinois sur un siège de F1.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Le patron de l’équipe Fred Vasseur admet que le pilote est sur sa liste, déclarant : « Zhou fait du bon travail en F2 ; c’est sûr qu’il est sur la liste.

« Ce n’est pas seulement dû au fait qu’il est chinois, qu’il est un leader en F2. Il a remporté quelques courses et je pense que toutes les équipes de F1 le regardent, mais maintenant, comme je l’ai déjà dit, les quatre premiers événements se sont déroulés un peu différemment.

“Maintenant, ils reviennent à des pistes plus standard et les jeunes en F2 ont plus d’expérience, puis nous verrons dans deux ou trois événements où nous en sommes, quelle est l’évolution de chaque pilote en F2.”

Les rapports, cependant, affirment que Vasseur n’est disposé à lui offrir qu’un contrat d’un an, le Français voulant que Theo Pourchaire dans la voiture en 2023.