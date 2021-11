Alpine a utilisé une tactique dure mais juste contre Pierre Gasly

Esteban Ocon concède qu’Alpine a poussé sa tactique à la « limite » alors qu’elle tentait de garder Pierre Gasly derrière elle lors du Grand Prix de Sao Paulo.

Alpine et AlphaTauri sont engagés dans une bataille pour la cinquième place du championnat des constructeurs de cette année et sont arrivés au Brésil au niveau des points.

Gasly s’alignait devant les coéquipiers d’Alpine sur la grille de Sao Paulo, le Français P7 devant le P8 de son compatriote tandis que Fernando Alonso pointait 12e.

Il ne fallut pas longtemps pour que Gasly affronte les deux Alpine, l’équipe faisant tout ce qu’elle pouvait pour le tenir à distance.

« C’était amusant et, oui, nous l’avons poussé à la limite », a déclaré Ocon à propos de cette bagarre avec Autosport.

« Donc, ce qui s’est passé, c’est que nous avons changé de position avec Fernando une fois. Ensuite, Fernando était devant et Gasly nous a rattrapés, puis j’ai dit à la radio « ce serait bien si Fernando pouvait me donner le DRS » pour essayer de garder Gasly, et il a tout de suite réagi.

«Il l’a fait, a changé sa ligne dans le dernier virage, donc je prends l’intérieur, je n’ai pas l’air sale et je suis ensuite près de lui à la sortie.

« En gros, nous avons réussi à garder Gasly pendant trois ou quatre tours et il nous aurait tout de suite dépassé si nous n’avions pas fait une telle tactique.

« C’était dur mais juste. Je pense que nous avons montré à quel point l’esprit d’équipe est fort et à quel point nous sommes prêts à mener ce combat jusqu’au bout.

Ocon et Alonso ont tous deux joué le jeu d’équipe comme le mur des stands alpins convenait selon lequel des deux pilotes était le plus rapide à l’époque.

Gasly a finalement dépassé les deux pilotes, terminant P7 avec Ocon huitième et Alonso à la neuvième place.

Cela signifiait qu’Alpine et AlphaTauri ont laissé le Brésil toujours à égalité de points, jusqu’à 112, avec Alpine en tête grâce à la victoire d’Ocon en Grand Prix de Hongrie.

« Nous l’avons poussé à la limite », a ajouté Ocon. « Mais c’est la seule chance que nous ayons de les battre chez les Constructeurs.

« Cela ne nous a malheureusement pas suffi de rester devant, mais nous maintenons le championnat à égalité une fois de plus. Et c’est bien.