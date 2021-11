23/11/2021

Le à 14:12 CET

Laurent Rossi, PDG d’Alpine, considère que les statistiques réalisées par Fernando Alonso à son retour en Formule 1 après deux ans d’absence, confortent son désormais célèbre « Plan » pour revenir sur le chemin des victoires avec l’équipe de France en 2022, lorsque le nouveau règlement entrera en vigueur dans la catégorie reine du sport automobile et pourra évoluer dans la hiérarchie actuelle.

Le podium d’Alonso au Qatar a sans aucun doute stimulé l’équipe, et maintenant même le dôme d’Alpine, comme lui Laurent Rossi ou le conseiller luxe Alain Prost, rejoignent le ‘Plan’ : « Les chiffres ne mentent pas, nous avons marqué dans 18 des 20 courses, dont 15 d’affilée. Ce solide record est le fondement de futurs succès », a-t-il partagé Rossi sur leurs réseaux sociaux. « Cela conduira » The Plan « , notre voyage vers le sommet des 100 courses d’ici 2022 et au-delà. Je l’ai déjà dit, nous n’en sommes pas encore là. Nous faisons tout notre possible pour atteindre l’objectif que j’ai réglé pour l’équipe. » Ajouter.

Enfin, le chef de Alonso Il assure qu’après une journée pleine de joie comme au Qatar dimanche, ce dont il se souviendra le plus sera le sourire de Fernando sur le podium. « Nous avons bondi à la cinquième position du championnat des constructeurs, mais ce dont je me souviendrai le plus de cette journée, c’est le sourire de Fernando, Esteban (Ocon) allant sur le podium pour féliciter son coéquipier et la joie intense et humble de la célébration. toute l’équipe Alpine », conclut-il Rossi.