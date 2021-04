Alpine apportera une mise à niveau significative pour son châssis A521 à la prochaine course à Imola après son début de saison sans point à Bahreïn.

Le directeur exécutif de l’équipe, Marcin Budkowski, a déclaré que l’arrière de la voiture était au centre de son travail, à la suite des changements requis dans ce domaine par les nouvelles règles introduites pour la saison de F1 2021.

«Il y a un domaine qui a changé dans la réglementation qui est actuellement un domaine de développement», a-t-il expliqué. «C’est évidemment le côté du sol et du diffuseur.

«Nous avons fait du travail là-bas lors des tests, nous avons fait du travail [in Bahrain] et il ne fait aucun doute que nous ferons encore du travail lors des prochaines courses, tout le monde le fera aussi. C’est un domaine qui va changer.

«Nous avons un package de mise à niveau assez décent à venir pour Imola, donc nous aurons encore plus de nouvelles pièces et plus de performances sur la voiture à Imola. Et en général, dans les premières courses de la saison, nous aurons quelques nouveautés. »

Alpine « s’est un peu effrayé » pendant les séances de jour à Bahreïn, a admis Budkowski, car ils étaient visiblement plus faibles dans les températures plus élevées sur la piste du désert.

«Nous avons un peu de travail à faire pour comprendre pourquoi nous sommes apparemment moins compétitifs dans les sessions chaudes que dans les sessions du soir», a-t-il déclaré. «Ce qui, je ne pense pas, sera un problème à Imola ou au Portugal, mais pourrait devenir une chose pendant les mois d’été.»

«Nous étions assez satisfaits de la voiture au [pre-season] test mais il est juste de dire que nous sommes moins satisfaits de la voiture dans les sessions chaudes. Première et troisième pratique [were] plus difficile pour nous et nous [went] retour à un niveau de compétitivité plus représentatif dans les séances du soir, les deuxième essais et les qualifications.

«La température a été assez extrême. Il faisait plus chaud que pendant le test. Vers le début de la troisième pratique, il était de 38 degrés [Celsius] température ambiante, je pense 47 pistes, c’est bien plus chaud qu’il y a deux semaines lors du test.

L’équipe a terminé l’année dernière au cœur de la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs, mais a reculé au début de la nouvelle saison. «Nous sommes encore un peu à court de deux ou trois dixièmes pour nous battre avec les gens que nous voulions combattre», a déclaré Budkowski.

