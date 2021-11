Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, est toujours en colère après un week-end éprouvant à Austin, affirmant que ce n’est pas ainsi qu’Alpine assurera la 5e place du championnat.

Alpine a eu un week-end à oublier au Grand Prix des États-Unis, l’équipe n’ayant pas marqué un seul point alors que coup sur coup Esteban Ocon et Fernando Alonso abandonnaient.

Ocon est parti avec un problème mécanique tandis qu’un aileron arrière cassé a mis fin à la journée d’Alonso.

Avec Yuki Tsunoda marquant pour AlphaTauri, Alpine ne pouvait que regarder son déficit dans la bataille pour la P5 augmenter à 10 points.

« Ce n’était qu’un mauvais week-end dans l’ensemble », a admis Budkowski à Autosport.

« Au niveau des performances, nous sommes moins compétitifs que notre niveau habituel. Et puis à peu près tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné.

« Nous ne sommes pas satisfaits de notre week-end et nous devons faire mieux si nous voulons nous battre pour la cinquième place du championnat à l’avenir.

«Ce sont des secteurs à grande vitesse ici, qui n’étaient généralement pas les meilleurs, et nous savions que ce serait de toute façon le défi.

« Mais je mentirais si je disais que nous sommes complètement au top de notre performance ce week-end. »

Expliquant le double abandon de l’équipe, il a déclaré : « C’était un problème d’aile sur Fernando, ce qui était assez évident. L’enquête est en cours, mais c’est un échec inhabituel.

« Avec Esteban, on soupçonne un problème à l’arrière de la voiture. Et compte tenu de la position et de la compétitivité à ce stade, nous avons simplement décidé de ne prendre aucun risque et d’arrêter la voiture.

Alors qu’au départ, il était supposé que l’aileron arrière cassé d’Alonso était une défaillance soudaine, l’Espagnol avait coupé une barrière de pneu plus tôt dans le week-end.

Budkowski estime cependant que si cela avait causé des dommages, les contrôles d’Alpine l’auraient mis en lumière avant la course.

« Si nous le changeons ou non, nous avons des méthodes pour inspecter s’il y a un problème, et évidemment nous n’aurions pas laissé de pièce suspecte sur la voiture », a-t-il déclaré.

Dans la perspective du Grand Prix du Mexique de ce week-end, la 18e manche de la saison de 22 courses, Budkowski concède que l’Autodromo Hermanos Rodriquez pose quelques défis inhabituels pour les équipes.

« Le Mexique, avec sa haute altitude, pose un défi unique », a-t-il déclaré. « L’air est plus fin à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer et cela a un impact sur l’aérodynamisme et le comportement du moteur.

« Les courses au Mexique sont certainement atypiques car les voitures roulent sur une aile de niveau Monaco qui génère un niveau d’appui Monza, ce qui donne à la voiture une sensation de légèreté et une faible adhérence.

« C’est aussi un défi de refroidir le moteur et les freins et les équipes ont tendance à utiliser leurs packages de refroidissement maximum à des températures ambiantes normales. »