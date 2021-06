Alpine concède qu’ils ont «trop» de pilotes juniors

in

Le PDG d’Alpine Laurent Rossi admet que l’équipe française compte probablement trop de pilotes juniors dans ses rangs en ce moment.

Il y a trois jeunes pilotes hautement cotés en Formule 2 qui font partie de l’académie Alpine; Guanyu Zhou, Oscar Piastri et Christian Lundgaard.

Tous ont impressionné dans les catégories feeder et voudront passer à la F1 dans les prochaines années, mais il n’y aura pas de place chez Alpine de sitôt.

Avec Fernando Alonso ligoté jusqu’à fin 2022 au moins, Esteban Ocon aurait été l’homme qu’ils ont remplacé, mais le Français vient de signer un nouvel accord jusqu’en 2024.

Cela laisse l’équipe dans une position difficile quant à ce qu’il faut faire avec leurs jeunes pilotes, et Rossi admet qu’il y en a peut-être trop dans leurs livres.

« Nous en avons beaucoup qui frappent à la porte comme Christian Lundgaard et Guanyu Zhou. Ils sont à une ou deux sessions FP1 d’avoir la super licence. Oscar Piastri a déjà la super licence”, a-t-il déclaré. racingnews365.com.

« Honnêtement, nous en avons presque trop. Pour le moment, nous examinons des options pour chacun d’eux.

« Qu’ils continuent un peu, qu’ils aillent dans une autre équipe, ou qu’ils rejoignent notre équipe en tant que pilote de réserve à moyen terme.

« Nous examinons toutes ces options et nous en avons beaucoup en fait. Donc, comme je l’ai dit, je suis plutôt chanceux avec ça.

Quatre autres équipes – McLaren, Ferrari, Aston Martin et Haas – ont également déjà confirmé leurs équipes pour la saison prochaine, et le jeune trio d’Alpine n’est pas vraiment des candidats probables pour ceux qui sont libres.

Avec l’introduction de nouvelles réglementations, beaucoup préféreraient des pilotes ayant plus d’expérience sur la grille à une recrue pour la saison prochaine.

Rossi ne s’inquiète pas pour leur avenir cependant, estimant qu’ils sont assez talentueux pour trouver un siège, et affirme qu’ils s’intéressent déjà à eux.

“Si le conducteur est bon, vous trouverez toujours une place pour lui”, a ajouté Rossi.

“Un certain nombre d’équipes ont manifesté leur intérêt pour les trois pilotes que j’ai déjà mentionnés, donc je ne suis pas trop inquiet pour être honnête.”

Zhou et Piastri sont actuellement P1 et P2 au classement F2, ce qui pourrait causer des problèmes à Alpine étant donné que le vainqueur du championnat n’est plus autorisé à courir dans la série après l’avoir fait.

