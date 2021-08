Alpine déchirée entre “peur et excitation” pour 2022

Bien qu’enthousiasmés par les opportunités en 2022, Alpine ressent également une peur de l’inconnu, déclare son directeur exécutif Marcin Budkowski.

Le règlement remanié donne à plusieurs équipes, dont Alpine, une véritable chance de se libérer du peloton du milieu de terrain et de se lancer un défi au sommet du classement en 2022.

L’idée d’une telle possibilité est bien sûr passionnante. Mais en même temps, sans point de référence, il est impossible de dire que la situation n’ira pas dans l’autre sens et entraînera une perte de terrain pour les équipes rivales.

Et c’est donc cette incertitude exacte qui donne à Alpine des vibrations mitigées sur la nouvelle ère de la Formule 1.

“C’est un mélange de peur et d’excitation”, a déclaré Budkowski à The Race.

« Excitation parce que l’équipe technique savoure le défi parce que c’est nouveau et qu’il y a de la liberté. Bien que la réglementation soit contraignante, vous partez presque d’une feuille de papier blanche, donc cela peut être assez excitant.

« L’élément de peur est lié au fait que nous savons ce que nous faisons mais nous ne savons pas ce que font les autres. Manquons-nous donc d’une direction claire ou d’une échappatoire ? Allons-nous dans la bonne direction ?

« Vous travaillez un peu dans le noir. Nous savons ce que nous faisons mais ne savons pas ce que font les autres, et nous ne le découvrirons qu’en février ou début mars de l’année prochaine lorsque toutes les voitures entreront en piste. Et c’est la même chose pour tout le monde.

Les nouvelles règles devaient être introduites pour 2021, mais ont finalement été repoussées d’un an en raison des implications financières de la pandémie mondiale.

Le plafond budgétaire, cependant, est entré en jeu pour 2021 comme prévu, et Budkowski pense donc que cela fonctionnera en faveur des équipes qui tentent de rattraper leur retard puisque l’option de dépenser gros pour 2022 a été supprimée.

“Il y a un gros avantage à retarder les règlements techniques”, a déclaré Budkowski.

“Au départ, le plafonnement des coûts et le nouvel ensemble de règles étaient censés commencer la même année et cela signifie développer la voiture pour la nouvelle réglementation, ce qui est évidemment plus cher car vous avez plus de recherches et de nouvelles pièces, cela aurait été fait sans aucune limitation de ressources.

« Cela aurait favorisé les plus grosses équipes avec les plus grosses ressources. Désormais, le développement des voitures 2022 est soumis à un plafonnement des coûts, ce qui pour nous est positif car nous ne sommes pas concernés par le plafonnement des coûts. [in terms of having to cut back].

« Cela signifie donc que d’autres personnes auraient dépensé beaucoup plus que nous et ne peuvent plus le faire. C’est donc positif. »

Néanmoins, Budkowski s’attend toujours à ce que les investissements passés jouent un rôle dans l’ordre hiérarchique de 2022.

« Il y a une opportunité, mais également, quand les gens disent qu’il y a un plafond de coûts et que tout le monde dépense la même chose et part du même point, ce n’est pas tout à fait vrai », a-t-il expliqué.

« Vous avez toujours des équipes qui ont dépensé – massivement investi dans leur infrastructure technique, en investissant dans la constitution d’une équipe, le recrutement de personnes, la création d’outils, les méthodologies qu’elles utilisent pour développer les voitures. Ils ont encore un gros avantage.

“Maintenant, ils ne sont plus en mesure de dépenser autant qu’avant et donc l’écart n’augmentera plus, et avec le temps, il devrait commencer à se réduire en termes d’écart entre les meilleures équipes et les autres. Mais ce ne sera certainement pas immédiat.

« Ainsi, les meilleures équipes continueront à bénéficier de tout le travail et de tous les investissements qu’elles ont réalisés ces dernières années. Mais ils pourraient aussi se tromper s’ils choisissent le mauvais développement.