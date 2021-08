Alpine défend sa configuration managériale inhabituelle

Laurent Rossi a réfuté toute idée selon laquelle trop de cuisiniers pourraient gâcher le bouillon chez Alpine.

Alors que certaines équipes de Formule 1 ont un nombre minimal de figures de proue qui dirigent les opérations – Guenther Steiner chez Haas en étant un excellent exemple – Alpine a adopté une approche différente cette année.

Lorsque l’équipe a été rebaptisée Renault l’hiver dernier, le directeur de l’équipe Cyril Abiteboul a été remplacé par un comité plus responsable, dirigé par Rossi, le PDG, et comprenant également le directeur exécutif Marcin Budkowski et le directeur de course Davide Brivio.

En outre, ils ont le directeur sportif Alan Permane et un stratège en chef en Mathieu Dubois, chacun d’eux relevant du grand patron de tous – le PDG de Renault, Luca de Meo.

Avant le Grand Prix de Hongrie, alors qu’Alpine subissait une saison moins bonne que l’année dernière, il y avait des suggestions compréhensibles selon lesquelles la nouvelle configuration pourrait ne pas fonctionner.

Mais ensuite, l’équipe, basée à Enstone dans l’Oxfordshire, en Angleterre et à Viry juste à côté de Paris, a remporté sa première victoire en F1 en tant que constructeur depuis mars 2013 – badgés comme Lotus – quand Esteban Ocon a triomphé en Hongrie, ce qui a clairement aidé à valider leurs méthodes. .

« Avant, nous avions un chef d’équipe dont le rôle était de superviser la piste et l’usine. La réalité était qu’il était difficile pour lui de faire les deux. C’est difficile pour quiconque de le faire de nos jours », a expliqué Rossi dans une interview à la BBC.

« Les responsabilités sont bien cartographiées. Bien sûr, quand on est à trois, il faut se diviser à la jonction de certaines problématiques. [But] jusqu’à présent, cela a très bien fonctionné.

« Nous avons un système en place pour la course. Les suspects habituels sont toujours aux commandes. Alan Permane est le directeur sportif. Il connait très bien son métier. Il est toujours l’homme qui dirige le spectacle sur le [pit] mur.

« Il y a toujours un stratège, Mathieu Dubois, qui dirige aussi le show, et tous les deux prennent des décisions. Ils ont juste du côté technique Marcin et du côté de la piste Davide qui peuvent aider à prendre des décisions un peu plus haut placées si nécessaire.

«Mais la vérité est que cela arrive très rarement et cela fonctionne très bien jusqu’à présent.

« Je supervise tout cela et je peux me répartir entre les opérations et le développement technique lorsque j’en ai besoin, mais aussi l’intégrer dans des décisions plus axées sur l’entreprise. »