Alpine enquête sur la faiblesse du rythme de course

Dans le tour d’horizon : Alpine affirme que comprendre pourquoi sa voiture n’est pas aussi compétitive en course qu’en qualifications est un objectif clé avant sa course à domicile.

En bref

« Déficit de rythme de course » est l’objectif d’Alpine

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré que l’équipe “a du travail à faire pour comprendre notre déficit de rythme de course” avant le Grand Prix de France de ce week-end.

“C’est quelque chose que nous étudions activement”, a-t-il déclaré. « Il est clair que la voiture est capable de bonnes performances en qualifications, mais sur certains circuits, nous ne parvenons pas à reproduire ce bon rythme dans les conditions de course, et c’est quelque chose que nous devons maîtriser pour marquer plus de points au championnat.

“Nous espérons que nos découvertes jusqu’à présent nous aideront à obtenir un bon résultat en France, sur un circuit à temps plein plus typique de ce que nous voyons normalement en Formule 1.”

Le résultat de Bakou est le meilleur que l’on puisse attendre – Steiner

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que le résultat de l’équipe à Bakou était aussi bon qu’on peut raisonnablement s’y attendre pour le moment.

“Nous connaissons les limites, mais comme nous l’avons toujours dit, nous essayons toujours de tirer le meilleur parti de chaque situation, quelle qu’elle soit”, a-t-il déclaré.

« Toute l’équipe était contente des 13e et 14e car pour le moment c’est le mieux qu’on puisse en tirer lors d’une bonne journée. Il y a toujours une opportunité, il suffit d’être là pour qu’elle se présente, et cela ne s’obtient qu’en travaillant dur.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Il vient à peine d’avoir 9h du matin et j’ai terminé mon troisième test covid de la journée. #covidvoyage – Bernie Collins (@bernie_collins1) 14 juin 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Mercedes : Wechsel von Russell scheint sicher (F1 Insider – Allemand)

Helmut Marko dit qu’il n’aurait aucun sens pour Mercedes de laisser Russell chez Williams plus longtemps.

IMSA est plus qu’une simple réinitialisation de carrière pour Kevin Magnussen (Autoweek)

“Si j’avais une Mercedes ou une Red Bull, je ne dirais pas non. Je ne pense pas que beaucoup de pilotes le feraient, mais cela n’arrivera pas.”

Alguersuari 2, il ritorno (nei kart). ‘F1 bella e dannata. E quella sfuriata di Helmut Marko…’ (La Gazzetta dello Sport – italien)

Alguersuari dit qu’il s’est éloigné du sport automobile après une période de sa vie où il n’allait “pas bien” et ressentait “trop ​​de stress, de ressentiment et de haine envers Red Bull et le système F1 en général”. Il s’est évanoui lors du week-end de course de Formule E à Moscou en 2015, qu’il a qualifié de ” signe définitif qui m’a fait réaliser à quel point les choses n’allaient pas bien (et) j’avais besoin de changer de vie.

Novalak de retour sur son circuit d’origine et de passage à un permis français (F3)

“Novalak a couru sous licence britannique en 2020 mais est passé au français avant la campagne 2021. Expliquant le raisonnement derrière sa décision, Novalak a déclaré qu’il était fier de représenter son pays.”

Renouveler la tradition chaque jour: la recette de Bottura pour le nouveau restaurant de Ferrari (.)

Le Cavallino, conçu par l’architecte franco-iranien India Mahdavi, présente des souvenirs de Formule 1, des moteurs Ferrari et des composants de voitures de course présentés comme des œuvres d’art. L’insigne du cheval cabré de l’entreprise, ou Cavallino Rampante, est bien en vue.

Brabham – Possédez-le en téléchargement numérique et DVD (Dazzler via YouTube)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d'horizon ., veuillez l'envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour en F1

Mansell a remporté sa quatrième victoire en carrière aujourd’hui en 1986 il y a 35 ans aujourd’hui, Nigel Mansell a remporté le Grand Prix du Canada devant Alain Prost, se rapprochant à deux points de son rival en tête du classement du championnat

