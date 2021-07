Alpine envisage de renouveler Alonso

22/07/2021 à 10h58 CEST

Laurent Rossi, directeur exécutif de l’équipe Alpine, a reconnu que la formation française envisageait de renouveler le contrat de Fernando Alonso, qui aura 40 ans la semaine prochaine, pour officialiser l’actuel pacte pour 2022.

Rossi a révélé dans une interview à la BBC qu’Alonso avait un contrat “un plus un”. cette saison 2021, avec une option de prolongation que l’équipe envisage d’appliquer tant que l’Asturien est d’accord : « Il se débrouille très bien. Il est plus rapide que jamais. Il tire définitivement le meilleur parti de la voiture, qui n’est pas incroyablement rapide et parvient toujours à faire des tours incroyables et à très bien qualifier la voiture. Jusqu’ici tout va bien. Il fait tout son possible pour que j’envisage d’exercer cette option contractuelle », explique Rossi.“Il est incroyablement facile de travailler avec Fernando jusqu’à présent. Cela fait six mois et je ne reconnais pas l’Alonsi que certaines personnes décrivent. Nous attendons tous les deux la même chose de l’équipe. Remettre toujours en question toute décision, tout statu quo, pour améliorer systématiquement les choses : ce n’est jamais assez. « Obtenir un point n’est pas bon. Obtenir deux points n’est pas bon. Finir deuxième, quand cela arrive, n’est pas suffisant. Terminez en premier, nous devons rester les premiers. J’aime cette attitude”, ajoute-t-il. Rossi.

Au-delà de 2022 la situation reste à voir et le patron d’Alpine juge prématuré de se prononcer : “Ce sera un problème pour les riches si fin 2022 j’ai des gens comme Oscar Piastri et Guanyu Zhou qui frappent à la porte et à la en même temps, Fernando remportait la course après sa carrière. Au moins, j’ai ces options “, admet-il.

Propre Fernando Alonso Il était également disposé à prolonger sa deuxième étape en Formule 1. Dans une récente interview, le pilote asturien a assuré que “je prévois d’être ici pendant longtemps, en F1″ et a ajouté que malgré ce qu’il met sur sa carte d’identité, il se sent ” comme si j’avais 25 ans “.

D’un autre côté, la continuité d’Alonso passe nécessairement par une voiture compétitive et en ce sens Rossi reconnaît que la voiture de cette saison est pire que prévu : « Je mentirais si je disais que je suis tout à fait bien et calme, car évidemment, un grand Une partie de l’équipe qui a produit cette voiture continuera à faire la suivante, donc si nous ne changeons pas certaines choses et ne changeons pas de cap, nous obtiendrons les mêmes résultats. Mais nous le faisons. Je suis “C’est une performance satisfaisante. Septième n’est pas là où nous voulons être. Si nous nous retrouvons à cette place, même si nous savions que la voiture de cette année n’allait pas être championne du monde, ce sera une déception.”