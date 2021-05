Alpine est désormais en “ position de se battre ” au Grand Prix du Portugal

Esteban Ocon a déclaré qu’Alpine était désormais en «position de se battre» au Grand Prix du Portugal après une solide performance vendredi.

La bataille au milieu de terrain est plus serrée que jamais en 2021, et donc, en subissant une légère baisse de performance, Alpine a eu du mal à faire face à McLaren et Ferrari devant lui.

Mais les premiers signes au Portugal sont en effet très prometteurs puisque Fernando Alonso a signé pour la journée vendredi en P5 avec Ocon à seulement 0,015 seconde de retard.

Lando Norris de McLaren a été laissé craindre pour ses chances en Q3 après avoir vu le premier marqueur fixé par Alpine, et Ocon a confirmé que lui et son équipe sont «optimistes» pour le week-end à venir alors qu’ils cherchent à se battre pour les points majeurs.

“Je pense que ce sera proche demain, ce sera une bataille difficile avec tout le monde, vu à quel point les temps sont proches”, a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock.

«Cette piste est toujours un défi pour tout le monde. L’adhérence s’est améliorée par rapport à l’année dernière, mais elle reste assez délicate. Cela bouge beaucoup. Ce sera un combat. C’était assez bon pour aujourd’hui, mais demain sera serré.

«Bien sûr, bien sûr. Cela nous laisse optimiste. Fernando est également très rapide, donc il y a toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons être très heureux aujourd’hui, et nous sommes en mesure de nous battre demain.

«Nous travaillons à l’amélioration de la voiture, à la compréhension et, comme je l’ai dit, à extraire le maximum de la plate-forme. Nous trouvons constamment de petits morceaux ici et là, ce qui est très positif.

Des niveaux d’excitation? 🎢🙌 🎥 @ F1 🏎 @ alo_oficial pic.twitter.com/4FaH9vAR8h – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 30 avril 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

Alonso a déclaré à Sky Sports F1 que l’entraînement du vendredi à Portimao était «la séance la plus confortable» qu’il avait appréciée dans l’A521, et a par la suite informé la presse assemblée qu’il avait à peine fait des changements de configuration tout au long de la journée.

Cela étant dit, il est sceptique quant à toute variation majeure de l’ordre hiérarchique.

«Évidemment, nous ne sommes que vendredi, mais nous étions à l’aise dès le premier tour, et nous n’avons pas beaucoup touché aux réglages parce que tout se sentait raisonnablement bien», a-t-il expliqué.

«Nous devons attendre et voir demain. Je pense que les positions ne seront pas trop différentes par rapport à Imola ou Bahreïn.

«Je ne pense pas qu’il y ait de grands changements dans l’ordre. Je pense que c’est juste un vendredi différent, une approche différente peut-être en comparant les équipes, mais oui, voyons, les doigts croisés, nous pouvons garder ce rythme demain.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!