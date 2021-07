Alpine: Esteban Ocon a “beaucoup travaillé” sur l’écart avec Fernando Alonso

Marcin Budkowski dit que les difficultés récentes d’Esteban Ocon ne doivent pas être attribuées à un manque de travail acharné de la part du pilote en dehors de la piste.

Après un début de saison prometteur au cours duquel il semblait avoir l’avantage sur son coéquipier Fernando Alonso, le Français est parti d’emblée.

Ironiquement, la baisse de forme a coïncidé avec la présentation à Ocon d’un nouveau contrat de trois ans par Alpine. Dans les trois courses depuis lors, il n’a pas réussi à marquer un point avec les meilleures finitions de P14, alors qu’il n’a pas réussi à se qualifier pour la Q2 dans les deux manches du double autrichien.

Le jeune homme de 24 ans s’est récemment retrouvé à devoir répondre à des questions pour savoir si le nouveau contrat avait modifié son état d’esprit, niant que toute complaisance s’était installée en conséquence.

Alonso, quant à lui, a bien mis les pieds sous la table chez Alpine et a marqué des points lors des quatre derniers Grands Prix.

Budkowski, le directeur exécutif de l’équipe, pense qu’Ocon a été victime d’un milieu de terrain très encombré lors des qualifications et a déclaré que le pilote avait travaillé dur pour voir où il pouvait s’améliorer par rapport à Alonso.

“C’est difficile”, a déclaré Budkowski, cité par AS. « La zone médiane [of the pack] est très compétitif, on le voit tous les week-ends et chaque dixième compte.

“Esteban était deux dixièmes plus lent que Fernando en Q1 au Grand Prix de Styrie. Ce n’est pas grand-chose, mais l’un d’eux est arrivé en Q3 et l’autre est resté en Q1.

“Il [Ocon] beaucoup travaillé depuis. Il a passé la semaine entre les courses avec les ingénieurs à examiner les différences entre le style de Fernando et le sien – et il était proche.

Quant à Alonso, Budkowski est satisfait des progrès qu’il a accomplis depuis son retour en Formule 1 après deux ans d’absence – et pense qu’il n’était pas particulièrement rouillé dès le départ de toute façon.

“Il n’était jamais bien loin”, a déclaré le Polonais de 44 ans. « À Bahreïn, il a sorti tout ce qu’il avait de la voiture et l’a mis en Q3. Mais vous devez construire les réglages, vous avez besoin de confiance et vous devez performer à 100% sur un très court tour.

« Un pilote comme Fernando, malgré son énorme expérience, a dû s’habituer à gérer la température des pneus dans des situations de circulation et d’autres détails qui influencent grandement les qualifications. Cela prend du temps, mais il y est arrivé.

