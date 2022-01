Alpine établit une « référence » dans les opérations hors piste

Fernando Alonso pense qu’Alpine est « presque une équipe de référence » en ce qui concerne la façon dont ils exécutent leurs plans les week-ends de course.

L’équipe a terminé au milieu du tableau du championnat des constructeurs, la victoire d’Esteban Ocon en Hongrie et le podium d’Alonso du Qatar étant les points forts de leur saison au général.

Alors que leurs performances sur piste n’étaient pas à la hauteur de leurs rivaux dans l’ensemble, Alonso a reconnu la nécessité de se mettre en lice pour des victoires en 2022, après s’être concentré sur sa nouvelle voiture au début de la saison.

« Je pense que la saison elle-même a été bonne », a déclaré Alonso à Marca en réfléchissant à sa première année de retour. « Depuis Bakou, je pense avoir marqué pas mal de points, nous avons retrouvé une régularité que nous n’avions pas au départ. Et avec l’équipe, nous avons aplani certaines choses qui n’étaient pas « top ».

« Maintenant, nous avons une équipe qui, un week-end où nous ne sommes pas très rapides, nous marquons toujours des points. Nous avons une équipe solide ici sur la piste. Il nous manque plus de performances, en sortant de l’usine.

« Cette voiture, nous l’avons également laissée tôt, mais l’année prochaine, nous devons faire un pas en avant et nous devons être plus compétitifs. »

Alonso a précédemment expliqué à quel point il était reconnaissant d’avoir le « luxe » de pouvoir revenir en Formule 1 après un certain temps d’absence, et il a semblé plus rapide que jamais une fois qu’il a repris le rythme de la course.

Il a complimenté son équipe toute la saison et a souligné la façon dont ils travaillent ensemble comme facteur de réussite ensemble à l’avenir – mais ce potentiel ne sera réalisé que s’ils ont une voiture qui peut se battre aux avant-postes.

« Oui, nous avons une très bonne équipe », a déclaré le double champion du monde. « L’équipe de course ici ce week-end : stratégie, arrêts aux stands, départs, comment nous exécutons le week-end des essais libres à la course, je pense que nous sommes presque une équipe de référence dans ce sens.

« Mais, comme je l’ai dit, nous devons maintenant nous assurer que les deux usines, à la fois à Enstone et à Viry, qui travaillent depuis de nombreux mois sur le projet 2022, que lorsque nous le mettrons sur la bonne voie en février, nous aurons une bonne surprise . «

Alonso et Ocon ont terminé respectivement P10 et P11 au championnat des pilotes la saison dernière.