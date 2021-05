Alpine explique la clé de l’amélioration d’Esteban Ocon

Marcin Budkowski a décrit le travail qui a été consacré à l’amélioration distincte d’Esteban Ocon pour Alpine jusqu’à présent cette année.

En plus d’avoir atteint son tout premier podium en Formule 1 avec une deuxième place dans un Grand Prix mouvementé de Sakhir, Ocon a connu une première saison décevante au sein de l’équipe.

Le Français a toujours été surperformé par son coéquipier Daniel Ricciardo, même si, en toute honnêteté, l’Australien a bénéficié de 12 mois supplémentaires avec le constructeur français.

Mais en 2021, Ocon avait l’air plus d’une force depuis le grand programme de changement de marque de Renault à Alpine et plusieurs changements en coulisse, son total de 10 points au Championnat du monde des quatre premières courses étant le double de celui de son collègue Fernando Alonso.

“Il s’est amélioré tout au long de la saison dernière et s’est rapproché de plus en plus de Daniel en qualifications”, a déclaré Budkowski, directeur technique d’Alpine, cité par Motorsport.com.

«La confiance est une chose – la confiance en l’équipe, la confiance en lui-même. Le podium [in Bahrain] aidé.”

Au cours de l’hiver, il y a également eu un changement d’ingénieur de course d’Ocon avec Josh Peckett succédant à Mark Slade.

«Il a fait beaucoup de travail pendant l’hiver, c’est un pilote qui s’est beaucoup amélioré, et vous pouvez le voir dans son approche des séances», a ajouté Budkowski.

«Nous avons fait des changements au niveau de l’équipe, nous avons remplacé son ingénieur de course pendant l’hiver. Il s’entend mieux avec son ingénieur de course et son équipe en général.

Budkowski a cité les qualifications du Grand Prix d’Espagne comme un exemple du développement d’Ocon, car il a pris une excellente cinquième position sur la grille avant de terminer neuvième de la course alors que lui et Alonso chutaient dans l’ordre.

«C’est génial parce qu’il [Ocon] peut travailler de manière beaucoup plus constructive que l’an dernier », a ajouté le Polonais de 44 ans.

«Et puis la confiance monte, et surtout dans le genre de qualifications intenses à Barcelone où il faut tout construire et il faut avoir ce genre d’osmose avec la voiture et l’équipe. Cela fait toute la différence.”

Budkowski s’est dit plus satisfait de la performance d’Alpine en qualification en Espagne qu’au Grand Prix du Portugal précédent, où Ocon et Alonso avaient respectivement pris les 6e et 13e rangs.

«Honnêtement, pour moi, c’était plus important que le Portugal», a ajouté Budkowski. «Et le Portugal a été formidable car c’était après deux courses décevantes.

«Nous nous mettions la pression pour bien performer. Le début de saison n’était pas à la hauteur de nos attentes, donc c’était une très bonne chose pour l’équipe, pour les pilotes, pour Esteban.

«Barcelone n’est pas seulement une référence en Formule 1, en ce qui concerne votre voiture, c’est aussi un circuit qui ne figurait pas parmi nos favoris ces dernières saisons et où nous avons été particulièrement mauvais l’an dernier.

«C’était donc une combinaison de bonheur, de confirmation et un peu de soulagement que les progrès que nous constatons soient réellement là.»

