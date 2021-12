Alpine: Fernando a connu une incroyable saison de retour

Le patron d’Alpine F1 Laurent Rossi a salué le retour de Fernando Alonso en Formule 1 et a félicité Esteban Ocon pour avoir remporté son premier Grand Prix, alors qu’il revenait sur la « première » saison de l’équipe dans l’élite.

Mais l’appeler leur première saison est discutable car il s’agit de la Renault de vieille peau dans le bleu de la marque de sport oubliée de l’entreprise qui avait besoin d’être rafraîchie.

Cependant, il est juste de dire qu’ils étaient les ménés de la campagne 2021, avec seulement deux voitures sur la grille fonctionnant à la puissance alpine, tandis que Honda en avait quatre, Mercedes huit et Ferrari six.

Dans cet esprit, il faut dire que ce fut une saison solide pour l’équipe de France, et un effort d’équipe aussi comme la défense fougueuse d’Alonso de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Hongrie, garder la Mercedes à distance a permis à Ocon de maintenir un écart pour gagner. la course et nier le champion du monde endémique ce jour-là.

Ocon a payé sa propre revanche lors du premier Grand Prix du Qatar, défendant de toutes ses forces une attaque de Sergio Perez de Red Bull qui a dû se contenter de la quatrième place tandis qu’Alonso a remporté son premier podium depuis 2014. Un bon coup pour coup.

Dans le résumé annuel de l’équipe, Rossi a déclaré: « Alpine F1 Team vient de terminer sa première saison en Formule 1. Lorsque nous regardons en arrière sur 2021, nous pouvons être fiers de notre première année en tant qu’équipe et tirer de nombreuses leçons de la saison. Nous avons obtenu de bons résultats au cours d’une année difficile et longue.

« Esteban a offert à Alpine sa première victoire dans le sport après une course incroyable à Budapest qui restera longtemps dans les mémoires. Fernando a également mené une saison de retour incroyable. Avec son podium au Qatar, nous étions tous si heureux de le voir revenir là-bas où il appartient.

«Nous savons que nous pouvons compter sur son immense niveau d’expérience et de maturité pour un grand nombre de changements de règles en 2022.

« Même si nous sommes tous reconnaissants pour une courte pause, nous sommes tous déjà très enthousiastes à l’idée de démarrer avec la nouvelle Alpine en 2022 », a ajouté Rosi faisant référence au nivellement des règles du jeu de l’année prochaine, qui a inspiré l’Espagnol dans sa quête de un troisième titre mondial.

Ce Tweet résume un Fernando plus convivial et plus convivial en 2021 :

Le contenu Vernando dont nous ne savions pas avoir besoin pic.twitter.com/Fsuc9Hku9O – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 5 décembre 2021

Alonso: Ce fut une première année agréable dans le sport

Les deux années de F1 bien couvertes de l’Espagnol semblent lui avoir fait le plus grand bien, devenant un joueur d’équipe et même à quarante ans, on peut dire qu’il est au sommet de ses prouesses. Ses dépassements cette année, et mettant franchement l’Alpine à aucun endroit auquel il n’appartenait pas.

C’était une année de Fernando vintage avec les extraits sonores et la théâtralité qui font partie du sac à dos F1 du grand Espagnol, et pourquoi il reste si immensément populaire. Cela est évident dans l’adulation qui l’a comblé partout où il va, les week-ends de Grand Prix ou au-delà.

Très clairement, Alonso a savouré son retour et a résumé : « Ce fut une première année agréable dans le sport. J’ai partagé beaucoup de bons souvenirs avec Renault dans le passé et nous avons continué cette tradition cette saison sous les couleurs bleues d’Alpine.

« Nous savions qu’en début de saison, il s’agissait en grande partie d’une continuation des voitures 2020 avec de petits changements, nous ne nous attendions donc pas à ce que l’ordre change autant. Mais malgré cela, je pense que nous avons quand même réalisé une saison très régulière avec des résultats fantastiques. Même si notre package n’était peut-être pas là où nous voudrions qu’il soit, nos week-ends de course ont été parfaitement exécutés, et cela se voit avec le nombre de courses où nous avons marqué des points.

« La victoire et le podium ont évidemment été de grands moments pour l’équipe, et ce sont des résultats comme celui-ci qui nous aideront à construire vers une année plus compétitive en 2022. Nous avons tous les ingrédients en place à Enstone et à Viry et je suis déjà à la recherche en avant à l’année prochaine », a ajouté Alonso qui a terminé dixième lors de sa rentrée.

2022 Chargement…

??

pic.twitter.com/AdZau7XGT6 – Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) 14 décembre 2021

Ocon : je me sentais beaucoup plus préparé et prêt avant 2021

Cinquième des constructeurs de F1 en 2022, Alpine a dépassé les attentes avec deux pilotes volatils qui ont gélifié avec Ocon en train de mûrir, par inadvertance ou non, partageant un garage avec l’un des plus grands pilotes de cette époque.

Le joueur de 25 ans a signé un contrat à long terme avec Alpine, en juin, et les a récompensés quelques mois plus tard avec cette célèbre victoire en Grand Prix de Hongrie.

Retour sur sa quatrième saison complète en F1 : « Je dirais que, dans l’ensemble, ça a été une très bonne saison pour nous en tant qu’équipe. Après un an à retrouver le rythme de la Formule 1, je me sentais beaucoup plus préparé et prêt avant 2021 et je pense que cela s’est reflété dans nos performances et nos résultats.

« J’étais vraiment satisfait de la forme au début de l’année, en particulier avec des manches de qualification mémorables au Portugal et en Espagne. Lorsque nous avons eu la baisse de forme entre la France et l’Autriche, j’ai été très encouragé par la façon dont l’équipe et moi avons réagi, pour creuser profondément et trouver la solution.

« Ce travail acharné a porté ses fruits à Silverstone avant la victoire en Hongrie. J’ai senti que nous avons bien travaillé en équipe toute la saison avec les ingénieurs, les mécaniciens, les deux usines et bien sûr avec Fernando en piste.

« Cette cohérence et cette solidarité sont certainement ce qui nous a aidés à atteindre la cinquième place au championnat des constructeurs. Nous n’étions pas la cinquième voiture la plus rapide chaque semaine, mais nous étions là pour tout extraire de notre package et c’est ce dont nous pouvons nous réjouir en réfléchissant à cette saison.

« Ce travail acharné doit se poursuivre jusqu’en 2022, et je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir ! a ajouté le Français qui a terminé l’année 11e, à sept points d’Alonso dans la voiture sœur.

Une autre saison s’est terminée. 2021 a été une excellente saison pour l’équipe. Il est maintenant temps de recharger les batteries et d’atteindre 2022 encore plus fort. Bien joué. pic.twitter.com/0tUDEXNQZO – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 17 décembre 2021