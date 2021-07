Alpine: Fernando Alonso est revenu avec 2022 très en tête

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré que la principale motivation du retour de Fernando Alonso en F1 était les changements de réglementation de 2022 à l’esprit.

Alonso a rejoint l’équipe d’Enstone avec un contrat initial d’un an avec l’option d’un deuxième – et le PDG d’Alpine Laurent Rossi a confirmé que l’équipe envisageait d’exercer cette option dans les semaines à venir.

Le double ancien champion du monde a admis qu’il espérait avoir de meilleures chances de succès la saison prochaine, l’imprévisibilité entourant le nouveau règlement pouvant potentiellement bouleverser l’ordre de course dans le sport alors qu’il poursuit ce troisième titre insaisissable.

Budkowski a déclaré que même si Alonso met tout en œuvre pour être compétitif cette saison, il la voit comme un pont pour, espérons-le, continuer avec Alpine en 2022.

“Fernando, la principale raison de son retour est l’année prochaine”, a-t-il déclaré, cité sur Formula1.com. « Cela ne veut pas dire qu’il ne pousse pas aussi fort que possible cette année, mais il voit cette année très, très bien comme une année pour revenir à son niveau maximum mais aussi travailler avec l’équipe, mettre en place son équipage et ses habitudes, mais aussi pousser l’équipe et la motiver pour l’année prochaine.

Alonso a connu un début de saison difficile après son congé sabbatique de deux ans du sport, derrière son coéquipier Esteban Ocon dans chacune des cinq premières courses de 2021.

Depuis lors, cependant, Alonso a surclassé Ocon dans chacune des cinq dernières manches du Championnat du monde, car il semble être revenu à la vitesse supérieure et montrant un solide virage dans son A521.

Le directeur exécutif d’Alpine Budkowski a admis qu’Alonso était “conscient” de ses premiers problèmes de rythme cette saison, mais a félicité le joueur de 39 ans pour la façon dont il a pris le dessus sur sa voiture et s’est comporté ces dernières semaines.

« Cela lui a pris quelques courses, mais il en était conscient et il a travaillé dur avec l’équipe pour reconstruire cette confiance et cette performance. Maintenant, je pense qu’il est juste là, à tirer le maximum de la voiture », a déclaré Budkowski.

« C’était assez impressionnant de le voir piloter en Autriche. La deuxième course, les qualifications, il était vraiment rapide et sans le malheureux incident avec Seb Vettel en qualifications [where he was blocked into the final corner] nous pensons qu’il aurait facilement marqué une troisième ligne sur la grille de départ en Autriche, ce qui en dit long sur la façon dont il est revenu à la vitesse supérieure.