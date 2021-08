Souffrant d’une série de problèmes d’échappement au début de la campagne, Alpine est toujours confiant de pouvoir terminer la saison sans encourir de pénalités.

À partir de cette saison, toutes les équipes de Formule 1 sont autorisées à utiliser huit pots d’échappement par voiture avant que les pénalités ne commencent à s’accumuler.

C’est une source de préoccupation chez Alpine car Esteban Ocon en est déjà à son septième tandis que Fernando Alonso en a utilisé cinq.

Alors qu’Alonso jusqu’à la fin du Portugal avait pris quatre échappements en trois courses, son coéquipier Ocon a eu le plus de problèmes.

Il a pris son huitième et dernier échappement sans pénalité en Hongrie, une course qu’il a remportée.

Mais alors que le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, dit que cela a laissé l’équipe exposée à des pénalités, il pense qu’ils peuvent gérer la situation.

“Nous avons eu un problème au début de l’année, ce qui signifie que nous avons limité le kilométrage de nos échappements pour éviter les pannes pendant la course”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Et nous avons donc introduit quelques échappements en début d’année pour contenir le risque. Nous pensons avoir résolu ce problème maintenant avec une spécification d’échappement que nous avons introduite au cours de la saison.

« Ce que nous faisons maintenant, c’est vraiment gérer la piscine. Nous avons un certain nombre d’échappements par voiture pour la saison, nous devons juste les gérer.

« Effectivement, vous les gérez entre les séances d’essais, les qualifications, la course. En ayant un peu plus de ressources dans votre piscine, vous pouvez les utiliser de la manière la plus efficace pour le reste de la saison.

« Alors touchez du bois, nous ne nous attendons pas à prendre des pénalités cette saison. Mais évidemment, comme nous en avons utilisé un peu plus que ce que nous aurions souhaité en début de saison, alors nous sommes exposés.

Alpine est jusqu’à P5 au championnat des constructeurs après la victoire hongroise d’Ocon.

Juste assis ici, en pensant à la saison 2021… Quel a été votre point culminant de la saison jusqu’à présent? pic.twitter.com/tnsG9lZUg3 – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 10 août 2021

Obtenez le nouveau look de la marchandise Alpine via la boutique officielle de la Formule 1

Les échappements ne sont pas le seul problème d’Alpine.

Budkowski admet que l’équipe est en retrait, ou comme il le met dans une “situation légèrement non idéale”, car elle utilise toujours un moteur 2019 après avoir retardé la conception d’un nouveau après la pandémie.

Lorsqu’on lui a demandé de classer son moteur par rapport aux concurrents d’Alpine, il a déclaré : « Je ne vais pas répondre directement à celui-ci.

« Nous avons une analyse concurrentielle. Et nous avons une assez bonne idée de l’endroit où nous nous empilons en termes de puissance mais aussi en termes de gestion de l’énergie, de poids et d’emballage et des choses comme ça.

« Mais c’est un moteur 2019 que nous utilisons. En conséquence, certains de nos concurrents ont réalisé des gains que nous n’avons pas réalisés.

“Nous sommes donc dans une situation légèrement non idéale où nous avons dû retarder notre nouvelle unité de puissance, qui a, au-delà des améliorations de la puissance de propulsion et de la gestion de l’énergie, le genre de choses habituelles qui rendent plus rapide en ligne droite a également une nouvelle architecture et des changements conçus pour remédier à certaines de nos faiblesses par rapport à nos concurrents.

« Mais nous n’avions pas les moyens de relancer le programme de développement sur le moteur de cette année et de continuer à travailler sur les moteurs 2022. Nous avons donc décidé de mettre tous nos efforts sur 2022. C’est donc une décision stratégique.

« Je crois que c’est la bonne mais c’est pénible, car du coup, cette année, nous avons perdu du terrain par rapport à nos concurrents.