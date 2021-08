Alpine ‘humilié de se tenir parmi les géants de la F1’ après sa première victoire · .

in

La haute direction d’Alpine a déclaré que l’équipe était “humiliée” par sa victoire décisive en Formule 1 et a salué la “résilience et le dévouement” de son personnel.

Esteban Ocon a remporté sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie hier après avoir mené la course à partir du troisième tour, malgré la pression exercée tout au long de la course par Sebastian Vettel. Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, a salué le travail d’équipe derrière la victoire et a félicité le coéquipier d’Ocon, Fernando Alonso.

“Je suis incroyablement fier et ravi de ce résultat”, a déclaré Rossi. « Pour Esteban, pour Alpine, pour le Groupe Renault, pour Fernando et pour les équipes du Royaume-Uni et de France qui ont travaillé sans relâche pour offrir la première victoire à Alpine.

“Tout le monde a fait preuve d’une grande résilience, d’un dévouement et d’une passion pour obtenir ce résultat – c’était un excellent travail d’équipe tout au long, en particulier pour Fernando et son incroyable esprit de combat.

Alonso a joué un rôle central en résistant à Lewis Hamilton pendant 10 tours, aidant à assurer la victoire d’Ocon.

Cette victoire est la première d’Alpine depuis que l’équipe a été rebadgée cette saison et la première depuis que le Groupe Renault a réintégré la Formule 1 en tant que constructeur à part entière en 2016.

“Nous sommes honorés de monter sur le podium parmi les géants de ce sport incroyablement compétitif”, a ajouté Rossi.

Le directeur exécutif Marcin Budkowski a rendu hommage à Ocon qui a remporté sa première victoire lors de sa deuxième saison après avoir rejoint l’équipe.

“Esteban était incroyable aujourd’hui”, a-t-il déclaré. « Un grand bravo à lui pour sa première victoire en Grand Prix. C’était une course stressante et elle semblait incroyablement longue.

« Nous nous sommes placés dans une excellente position au départ, avons fait les bons choix pendant la course, l’équipe des stands a effectué deux arrêts aux stands parfaits, puis il s’agissait de tenir jusqu’à la fin.

“Nous savions que Lewis serait une menace dans les derniers tours, mais nous devons remercier énormément Fernando pour s’être battu avec acharnement pour se défendre contre lui, car cela a beaucoup aidé à protéger la position d’Esteban.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :