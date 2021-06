Alpine identifie la plus grande amélioration de Fernando Alonso

Le PDG d’Alpine Laurent Rossi pense que Fernando Alonso trouve maintenant la “cohérence” qui lui manquait au début de son retour en Formule 1.

Alonso, après deux ans loin de la F1, a fait un retour qui ne peut être décrit que comme solide jusqu’à présent, Alpine n’ayant pas encore produit les performances qu’ils ont montrées dans leurs meilleurs moments de 2020 lorsqu’ils ont réalisé trois podiums.

L’Espagnol et son coéquipier Esteban Ocon sont respectivement 11e et 12e au Championnat du monde des pilotes et un peu comme l’an dernier, la compétitivité de la voiture a eu tendance à fluctuer d’un circuit à l’autre.

Mais si l’A521 n’a pas encore trouvé de cohérence, l’inverse est vrai pour Alonso, selon Rossi, car le double champion du monde retrouve désormais son niveau après avoir naturellement pris le temps de se familiariser avec la voiture.

Interrogé sur la plus grande amélioration d’Alonso lors des dernières courses, Rossi a déclaré aux journalistes : “La cohérence. Il était déjà rapide. A chaque course, il a réussi à réaliser de très bons temps qui sont la plupart du temps aussi bons que ceux d’Esteban.

«Il n’était pas nécessairement à l’aise de répéter ces efforts, ces bons moments, encore et encore, ce qui, je suppose, était un peu une période d’adaptation.

« Il a besoin de s’habituer à la voiture, de ressentir ce tour, ce tour. Il fait la même performance encore et encore. Il y arrive, en témoigne son grand prix à Bakou. C’était une très bonne course. »

Alonso a terminé sixième du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Rossi pense que, comme le vainqueur de cette course, Sergio Perez, et Daniel Ricciardo, qui ont rejoint Red Bull et McLaren respectivement pour cette saison, Alonso s’installe maintenant correctement dans sept courses de la campagne – et qu’il y a une raison valable pour laquelle ils ont tous mis du temps à frapper leurs bretelles.

“Sur Fernando, je suppose que c’est la même chose que Checo et Danny”, a déclaré Rossi. « Il leur faut maintenant du temps pour s’adapter aux nouvelles voitures. Ils sont probablement un peu plus complexes, d’un point de vue technologique si vous voulez.

« Danny a mis une bonne année complète chez Renault pour s’habituer à la voiture. Maintenant, il répète l’expérience avec McLaren, donc je suppose que c’est une bonne comparaison.

« Cela prend du temps maintenant – il ne s’agit pas simplement de monter et de conduire la voiture. C’est un peu plus complexe. Il y a probablement plus de paramètres que vous pouvez affiner.

“Et la voiture, au début, n’était probablement pas trop du goût de Fernando – mais il a montré que, tout comme Checo encore une fois, il s’y familiarise assez bien maintenant et il en tire de plus en plus à chaque course.

“Je pense donc que c’est tout à fait normal avec les voitures modernes.”

