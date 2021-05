Alpine impressionner, AlphaTauri “beaucoup trop lent” à faible adhérence Algarve · .

Après les séances de vendredi, Mercedes et Red Bull semblent aussi solides que prévu, mais l’ordre du milieu de terrain a été ébranlé par une Alpine montante et un AlphaTauri en difficulté.

Valtteri Bottas a ouvert la voie lors de la séance d’ouverture tandis que Lewis Hamilton a eu du mal à trouver la bonne fenêtre de température sur une piste froide et a terminé cinquième.

Mais la session plus chaude de l’après-midi, cependant, a vu l’autre Mercedes atteindre le sommet des temps, tandis que Bottas était derrière un Max Verstappen toujours rapide. Sergio Perez a terminé troisième lors de la première séance d’essais et seuls quelques problèmes dans la séance de l’après-midi, notamment être bloqué sur un tour rapide, l’ont empêché d’être plus compétitif dans le deuxième.

En termes de temps au tour, Alpine semble avoir trouvé le rythme qui leur échappait auparavant. L’équipe prévoyait depuis longtemps d’apporter des mises à jour aérodynamiques à la course de ce week-end. Ils semblent avoir porté leurs fruits.

A Imola, aucune des A521 n’a pu faire partie du top 10 lors de la deuxième séance d’essais mais au Grand Prix du Portugal, ils ont partagé les Ferrari pour les cinquième et sixième places dans la même séance. Plus important que leur place dans l’ordre, Fernando Alonso n’était qu’à 0,013 seconde de Carlos Sainz Jnr au deuxième essai après avoir été à une seconde il y a deux semaines.

Alpine avait l’air en pleine forme vendredi. McLaren et AlphaTauri se déplacent moins positivement. McLaren a connu des hauts et des bas lors des séances d’essais cette saison – et était également à Algarve l’année dernière, avant une solide performance de qualification de Lando Norris et de son coéquipier d’alors Sainz. Mais ils n’ont pas semblé particulièrement compétitifs sur les composés de pneus ou la durée de relais ce week-end.

AlphaTauri, quant à lui, semblait s’égarer entre les sessions. Dans la matinée, Pierre Gasly s’est classé sixième et à moins d’une seconde du temps de Bottas. Mais les deux voitures semblaient décalées dans l’après-midi, ce qui n’est pas de bon augure pour les qualifications, qui se dérouleront probablement dans des conditions similaires.

«Nous sommes bien trop lents», a admis le directeur de l’équipe, Franz Tost. «Nous ne comprenons toujours pas exactement pourquoi nous n’avons pas si bien performé.»

George Russell, qui était septième plus rapide derrière Gasly lors de la séance du matin, a déclaré que bien qu’il ne soit arrivé que 13e dans l’après-midi, il était globalement encouragé et ne s’attendait pas à des problèmes similaires samedi.

«Le vent s’est vraiment levé dans l’après-midi et ce n’est un secret pour personne que nous luttons dans ces conditions», a-t-il expliqué. «Je ne veux pas sur-promettre ou sous-livrer, mais si le vent se calme, nous nous améliorerons et je pense [second practice] a été le pire de ce week-end.

Les pneus sont délicats sur ce circuit. Bien que la F1 soit arrivée à l’Autodromo do Algarve la saison dernière, cela ne fait qu’un peu plus de six mois depuis lors et avec les événements de sport automobile et les jours de piste à la fois clairsemés, il n’y a pas eu autant de changements sur le tarmac resurfaçé que l’on pourrait s’y attendre même dans ce domaine. courte période d’une année normale. C’est peut-être quelque chose que les équipes – et Pirelli – doivent garder à l’esprit, maintenant Istanbul est de retour dans le calendrier.

Alpine a déclaré ce matin qu’ils s’étaient tournés vers l’événement de Moto GP ici pour voir à quel point l’adhérence s’était améliorée depuis 2020, s’attendant à une amélioration légère mais significative. Les pilotes de presque toutes les équipes ont signalé peu d’amélioration. «Visuellement, le tarmac a une meilleure apparence cette année et n’a pas cet éclat, ou autant», a déclaré Daniel Ricciardo. “Mais en fait, l’adhérence n’était pas vraiment meilleure, c’est toujours très lisse ici.”

Citations: Dieter Rencken

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes par rapport à 2020

