Alpine intros Récepteurs Halo 11 et 9 pouces avec CarPlay et Lossless sans fil [U: Weather-resistant Jeep models too]

Alpine est aujourd’hui au CES avec ses récepteurs multimédias de nouvelle génération pour automobiles. Les nouveaux récepteurs à écran tactile flottant Halo de 11 et 9 pouces incluent la prise en charge de CarPlay/Android Auto filaire et sans fil ainsi que la compatibilité avec l’audio haute résolution sans perte.

Mise à jour 1/6 : Alpine a également annoncé de nouveaux récepteurs résistants aux intempéries pour le Jeep Wrangler.

Les deux nouveaux récepteurs Alpine haute résolution Jeep sont des modèles de 9 pouces et sont livrés avec le CarPlay sans fil amélioré et la prise en charge de l’audio haute résolution sans perte. Le nouveau i509-WRA-JK fonctionne avec le Jeep Wrangler 2011-2018 et le i509-WRA-JL est pour le nouveau Jeep Wrangler 2018-Up et le Jeep® Gladiator 2020-Up.

Alpine a présenté les nouveaux récepteurs Halo dans un communiqué de presse ce matin avec la prise en charge audio sans fil CarPlay/Android Auto et haute résolution étant les fonctionnalités phares des nouveaux modèles 11 et 9 pouces dotés d’écrans de résolution 1280 x 720.

En 2018, l’écran Alpine Halo a créé une nouvelle référence en matière de technologie de système de tableau de bord haut de gamme avec un écran réglable révolutionnaire de « style flottant » et un châssis 1-DIN polyvalent qui peut s’adapter à pratiquement n’importe quel véhicule. Les écrans ont ajouté des fonctionnalités pour rendre la conduite facile et excitante. Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter la technologie de tableau de bord de nouvelle génération, y compris les spécifications audio et visuelles haute résolution, qui propulsent l’écran Alpine Halo vers de nouveaux sommets.

Pour la prise en charge audio haute résolution, les nouveaux récepteurs Halo fonctionnent avec les codecs FLAC et APE en plus des formats MP3/WMA/AAC traditionnels. Ils prennent également en charge la vidéo H.264/MPEG-4 AVC/MP4/MOV/FLV/MKV via USB.

Les nouveaux récepteurs à écran tactile flottant Halo utilisent un châssis 1-DIN standard et comprennent un support de montage réglable en hauteur, en profondeur et en angle pour offrir une compatibilité avec une grande variété de véhicules pour une installation après-vente.

Les nouveaux récepteurs Halo CarPlay devraient être lancés en février au prix de 1 199,95 $ pour le modèle 11 pouces et de 999,95 $ pour le modèle 9 pouces.

Spécifications du récepteur à écran tactile flottant Alpine Halo :

Écran WXGA haute résolution 11 pouces (iLX-F511) et 9 pouces (iLX-F509) (1280 x 720 pixels) Boîtier d’écran conique et garniture argentée pour un ajustement et une finition propres et modernisés Écran de style flottant avec hauteur, profondeur et angle de montage réglables support Châssis 1-DIN standard conçu pour s’adapter aux kits de tableau de bord ISO DIN de rechange pour diverses applications de véhicule Lecture audio haute résolution Fonctionne avec Apple CarPlay® (sans fil et filaire) L’assistant Google est disponible sur Android Auto™ (sans fil et filaire) Bluetooth® intégré -In pour les appels mains libres et le streaming audio SiriusXM-Ready®/ SiriusXM NGS-Ready® (kit de tuner SXV300 Connect Vehicle vendu séparément ; abonnement SiriusXM requis) HD Radio® intégrée Entrée et sortie HDMI Entrée auxiliaire Double entrée USB iDatalink® Maestro Connectivity DVR-C320R Alpine Dash Camera Compatible (caméra vendue séparément) Media Xpander® Navigation Compatible avec le module de navigation KTX-NS01 (vendu séparément) Lecture de musique MP3/WMA/AAC/FLAC/APE via USB H.264/MPEG-4 AVC/MP4/MOV/FLV/MKV lecture vidéo via USB JPG/PNG/BMP Visionneuse de photos USB Entrées caméra avant/arrière avec affichage du guide de distance KCX-C2600B Sélecteur de caméra avant et arrière universel Prêt pour télécommande au volant Microphone externe inclus Amplificateur intégré (16 watts RMS/50 crête x 4 canaux) 3 sorties préamplifiées (True 4V) Égaliseur graphique 5 bandes ou égaliseur paramétrique 13 bandes (par canal) Correction temporelle 6 canaux DAC 24 bits Filtre passe-haut/passe-bas : Avant/Arrière/Subwoofer CTA- Conforme à 2006

Spécifications du récepteur Jeep résistant aux intempéries :

Écran antireflet haute résolution WXGA de 9 pouces (1280 x 720 pixels) Cadre de garniture spécifique à Jeep® Installation Plug-and-Play Écran d’ouverture et schéma de couleurs LED spécifiques à Jeep® Résistant aux intempéries (classé IP53 pour la poussière et la pénétration) Spécifique à Jeep® réglage de la lecture audio haute résolution Fonctionne avec Apple CarPlay® (sans fil et filaire) L’assistant Google est disponible sur Android Auto™ (sans fil et filaire) Bluetooth® intégré pour les appels mains libres et le streaming audio SiriusXM-Ready®/ SiriusXM NGS -Ready® (kit de tuner pour véhicule SXV300 Connect vendu séparément ; abonnement SiriusXM requis) Entrée et sortie HDMI Entrée auxiliaire Double entrée USB Connectivité iDatalink® Maestro Compatible DVR-C320R Alpine Dash Camera (caméra vendue séparément) Media Xpander® Navigation Compatible avec le KTX- Module de navigation NS01 (vendu séparément) Lecture de musique MP3/WMA/AAC/FLAC/APE via USB Lecture vidéo H.264/MPEG-4 AVC/MP4/MOV/FLV/MKV via USB JPG/PNG/BMP Visionneuse de photos USB Avant/ Entrée caméra arrière avec affichage du guide de distance (i509-WRA-JK) Conserve f caméra de recul (i509-WRA-JL) KCX-C2600B Compatible avec le sélecteur de caméra avant et arrière universel (i509-WRA-JK) Compatible avec la télécommande au volant Microphone externe inclus Amplificateur intégré (16 watts RMS/50 crête x 4 canaux) 3 sorties préamplifiées (True 4V) Égaliseur graphique 5 bandes ou égaliseur paramétrique 13 bandes (par canal) Correction temporelle 6 canaux DAC 24 bits Filtre passe-haut/passe-bas : Avant/arrière/caisson de graves conforme CTA-2006

Alpine dit que les nouveaux récepteurs Jeep seront lancés en février au prix de 1 999,95 $ et 2 199,95 $.

Alpine i509-WRA-JK

Bien qu’une grande partie de ce qui a rendu les récepteurs Halo d’Alpine populaires reste le même avec les modèles de cette année, la mise à niveau sans fil CarPlay/Android Auto est une amélioration très bienvenue. Cela offrira une expérience beaucoup plus transparente aux utilisateurs d’Apple et d’Android et pourrait suffire à convaincre une nouvelle vague de clients que dépenser plus de 1 000 $ pour une rénovation de leur véhicule en vaut la peine.

Ajoutez le nouveau support haute résolution sans perte qui séduira les audiophiles et une augmentation de seulement 50 $ sur le prix de détail des modèles précédents, et ces nouveaux récepteurs Halo pourraient être un succès.

