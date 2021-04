Alpine Junior Collet la plus rapide au jour 2 du test F3

Caio Collet, membre de l’académie alpine et pilote MP Motorsport, a été le plus rapide lors de la deuxième journée d’essais de Formule 3 en Autriche.

Le premier jour des essais, le pilote ART Alexandr Smolyar était en tête des feuilles de temps juste devant Jonny Edgar et Frederik Vesti, Collet terminant la journée en P11.

Le Brésilien a connu des fortunes similaires lors de la séance du dimanche matin qui a été retardée en raison des conditions enneigées, la terminant en 10e place.

Calan Williams de Jenzer Motorsport a été le plus rapide avec un temps de 1: 18.836, ce qui était de peu plus rapide que le temps de Smolyar samedi et donc un record de piste.

Comme samedi, les conditions se sont améliorées et les temps ont considérablement baissé dans la séance de l’après-midi, avec un certain nombre de pilotes se dirigeant vers le milieu 1: 18s.

VAMOOOOOOO CAIOOOOOO 👊🇧🇷 Le Brésilien va le plus vite avec un 1: 18,592! # F3 # F3Test pic.twitter.com/WWrUh3I89V – Formule 3 (@ FIAFormula3) 4 avril 2021

Parmi eux, Collet a semblé le plus rapide au début, mais a vu son temps battu par Dennis Hauger de Prema Racing, qui était cinquième le plus rapide lors de la première journée d’essais.

Alors que la séance entrait dans sa dernière heure, le pilote alpin junior a trouvé un peu plus de rythme et a affiché un temps de 1: 18.592 pour aller au sommet et y rester jusqu’à la fin de la journée.

Hauger a revendiqué P2, passant un peu plus d’un dixième de moins, tandis que Zak Crawford, un Red Bull produit, terminé en P3 pour la deuxième fois en deux jours.

Plus bas dans l’ordre, Juan Manuel Correa a continué d’impressionner alors qu’il faisait son retour officiel à la course après s’être remis des blessures subies lors de l’horrible accident de la F2 à Spa en 2019.

Son meilleur temps de la journée, un 1: 19.189, est arrivé le matin et a suffi à lui donner la 11ème place. Au total, il a bouclé 80 tours sur les deux sessions.

La F3 quittera désormais les collines autrichiennes avec le prochain test de pré-saison à Barcelone les 21 et 22 avril.

La manche d’ouverture de la campagne s’y déroulera également du 7 au 9 mai et comprendra trois courses alors que le sport introduit un nouveau format radical.

Après ce tour, une troisième session de tests aura lieu à Jerez.

