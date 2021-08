Alpine : le GP de Hongrie d’Esteban Ocon n’est pas une percée

Alpine ne se laissera pas emporter par le fait que la victoire choc d’Esteban Ocon en Hongrie signale une grosse amélioration de fortune.

L’usine basée à Enstone n’avait pas connu le succès de la F1 en tant que constructeur depuis la victoire de Kimi Raikkonen dans une voiture portant le badge Lotus au Grand Prix d’Australie 2013, jusqu’à ce qu’Ocon franchisse la ligne en premier au Hungaroring.

Ce fut une course dans laquelle le Français a eu sa juste part de chance, avec cinq podiums différents de 2020 ou 2021 éliminés en mêlée au premier virage tandis que deux autres ont subi des dommages à leurs voitures qui ont gravement compromis leurs chances.

Ocon a tout fait correctement et a remporté un résultat de un à quatre pour Alpine complété par Fernando Alonso. Mais l’équipe craint que la prochaine course, le Grand Prix de Belgique, sur un type de circuit très différent, ne les voie pas au mieux.

Interrogé par Racer si le résultat de Budapest marquait un pas en avant pour l’équipe, le directeur sportif d’Alpine Alan Permane a déclaré : « Je ne pense pas, malheureusement.

“Je pense que si vous regardez où nous étions en qualifications [Ocon eighth, Alonso ninth] cette piste nous a semblé nous conviendrait.

« Je pense que nous sommes là où nous sommes. Nous continuerons à apprendre la voiture et continuerons à l’améliorer, mais seulement par petites quantités, comme d’autres le feront.

« La prochaine course (à Spa) est difficile. C’est une piste longue et rapide et nous sommes un peu nerveux à ce sujet en course. Nous n’avons pas l’impression d’avoir les mêmes performances brutes sur ces très longues pistes, les pistes à forte demande énergétique. Nous ne pensons donc pas si loin. »

Malgré les réserves de Permane, Spa était un circuit où Renault, sous la marque Alpine l’année dernière, s’est particulièrement bien comporté en 2020 avec Daniel Ricciardo et Ocon terminant quatrième et cinquième – leur meilleur résultat combiné à ce stade de la campagne.

Même si la Belgique n’offre pas une telle promesse 12 mois plus tard, Alpine peut y aller en sachant qu’ils sont capables de conclure des victoires lorsque l’occasion se présente.

“Ils sont toujours spéciaux (victoires)”, a ajouté Permane. « Cela faisait longtemps que nous n’avions pas gagné de course – je pense que quelqu’un m’a dit Melbourne 2013. Je pense que j’étais alors sur le podium, donc c’était très bien aussi.

«Mais c’était très spécial. Bien sûr, la première année d’Alpine et ça vient juste de se réunir pour eux. Beaucoup de nouvelles personnes ici, une nouvelle motivation, donc ça aide toujours.