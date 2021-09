Alpine lève 91 millions de dollars pour alimenter les essais cliniques de la biotechnologie de Seattle sur le lupus et le cancer

in

Le pipeline d’Alpine. (Graphique alpin)

Alpine Immune Sciences déplacera un traitement potentiel pour les maladies immunitaires vers des tests humains et soutiendra ses essais en cours pour le cancer grâce à un nouveau financement d’environ 91 millions de dollars.

La biotechnologie cotée en bourse lève les fonds par le biais d’un placement privé, a annoncé mercredi, offrant des titres à un groupe sélectionné d’investisseurs. L’offre privée, dirigée par Frazier Healthcare Partners, basée à Seattle, se clôturera vendredi.

Le financement alimentera le programme d’Alpine développant ALPN-303, conçu pour traiter le lupus et d’autres maladies inflammatoires. La société prévoit de lancer une étude de phase 1 pour l’agent d’ici cet hiver.

Le financement soutiendra également les études cliniques de l’ALPN-202, qui est conçu pour déclencher une réponse immunitaire contre les cellules tumorales. La société a présenté cette année les données de son étude de phase 1 sur ALPN-202, suggérant que l’agent est bien toléré et semble avoir un avantage clinique dans un petit groupe de patients atteints de cancer.

Alpine collabore également avec Merck pour tester le médicament d’immunothérapie contre le cancer à succès du géant pharmaceutique Keytruda en combinaison avec ALPN-202 dans un essai de phase 1 distinct.

James Topper, directeur général associé de Frazier Healthcare Partners. (Photo Frazier)

“En tant que soutien à long terme d’Alpine, nous sommes impressionnés par les progrès de l’entreprise et son émergence en tant que leader à la fois de l’immunologie et de l’immuno-oncologie”, a déclaré James Topper, associé directeur général de l’équipe des sciences de la vie de Frazier, dans un communiqué.

Alpine disposait en juin de 100 millions de dollars en liquidités, équivalents de liquidités, liquidités soumises à restrictions et investissements, et s’attendait à recevoir 45 millions de dollars en paiement d’étape d’AbbVie cet automne, selon un communiqué publié en août.

Ce paiement fait partie d’un accord de licence signé l’année dernière avec le géant pharmaceutique pour les tests cliniques d’un autre agent immunomodulateur, ALPN-101, pour le lupus. L’essai de phase 2 d’Alpine pour ALPN-101 est en cours.

Les dépenses de recherche et développement de la société ont atteint 14,6 millions de dollars pour le dernier trimestre, soit près du double du montant dépensé au même trimestre en 2020, selon la mise à jour d’août. La société a également levé 60 millions de dollars l’an dernier lors d’une précédente offre privée.

Alpine développe des protéines thérapeutiques grâce à un processus conçu pour imiter l’évolution afin de concevoir des agents qui modulent le système immunitaire.

ALPN-303 fonctionne en interférant avec la croissance et la survie des cellules B. En calmant ces cellules immunitaires clés, ALPN-303 a le potentiel de traiter les maladies auto-immunes à médiation par les cellules B telles que le lupus et la sclérose en plaques.

ALPN-202 fonctionne comme un inhibiteur de point de contrôle, une classe de médicaments d’immunothérapie qui comprend Keytruda. Les inhibiteurs de points de contrôle réveillent la réponse immunitaire en interférant avec les molécules qui mettent un « contrôle » sur le système immunitaire et l’atténuent normalement. ALPN-202 est en outre gonflé pour interférer avec deux « contrôles » moléculaires et également pour stimuler plus directement la fonction des cellules T.

Le pipeline d’Alpine comprend également un programme de thérapie cellulaire.

Dans le cadre de la nouvelle offre, Alpine émettra environ 6,5 millions d’actions ordinaires et 3,2 millions de bons de souscription préfinancés, pour un prix de 9,40 $. C’est une prime de 4,4% par rapport au cours de clôture de 9 $ mardi.

Le cycle d’investissement actuel comprenait également Decheng Capital, BVF Partners, TCG X, Avidity Partners, OrbiMed, Omega Fund et Logos Capital. L’action d’Alpine a clôturé à 9,81 $ mercredi.