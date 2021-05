Alpine modifiera la direction assistée pour aider Fernando Alonso

Fernando Alonso a déclaré que la direction assistée de son A521 serait modifiée pour la rapprocher de son style familier.

Le double ancien champion du monde a fait son retour en Formule 1 en 2021 avec Alpine, mais n’a pas encore atteint les sommets attendus de lui.

Alonso n’a pas encore terminé devant son coéquipier Esteban Ocon le jour de la course, alors que ce n’est pas depuis le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison 2021 qu’il a surqualifié le Français.

Et donc Alpine cherchera à donner un coup de pouce à Alonso avec un système de direction assistée révisé.

“C’est plus pour mon confort, ce sont de petites choses pour être à l’aise avec la voiture”, a déclaré Alonso, cité par Motorsport.com.

«Cette voiture a une approche différente de la direction assistée, des sensations que vous procure le poids du volant.

«Sans être trop précis sur les changements, je suis habitué à une direction assistée différente, et c’est quelque chose qui change dans la voiture, du moins de mon côté, et c’est une étape de plus pour s’habituer, bien qu’il y en ait quelques autres. des choses auxquelles je dois m’adapter.

«Je pense que la voiture a des caractéristiques différentes dans la façon dont elle se comporte. Avec les changements de règles pour l’année prochaine, il ne sert à rien de changer la philosophie de la voiture. C’est à moi de conduire cette voiture différemment et c’est ce que j’essaierai de faire le reste de l’année. Je vais aller mieux et j’espère y être bientôt.

Dans la défense d’Alonso, c’était plus une erreur de stratégie à blâmer pour son effondrement tardif des points à Barcelone, et l’Espagnol a déclaré que sa course à domicile avait aidé à fournir des réponses sur les performances de la voiture.

«Je pense que nous avons obtenu de bonnes réponses sur les performances de la voiture et celles de nos concurrents. J’étais plus ou moins à l’aise, même si nous avions plus de rythme en qualifications qu’en course », a-t-il déclaré.

«En course, je pense que c’était encore plus équilibré qu’en qualifications, car toutes les voitures semblaient avoir de très bonnes performances, un rythme très similaire. Je me sentais bien, j’ai fait une bonne sortie, je pense que la meilleure cette année, ou la deuxième meilleure après Portimao.

«Nous joignons les pièces du puzzle, étape par étape, lentement, et le plus important maintenant est d’obtenir plus de performances de ma part. Nous avons identifié les domaines dont nous pouvons tirer parti. Nous y travaillons. »

Alonso a quitté la Formule 1 à la fin de 2018 pour poursuivre d’autres entreprises dans le sport automobile, donc revenir après une pause de deux saisons n’allait jamais être facile.

Mais il n’accepte pas l’idée que les voitures elles-mêmes ne fonctionnent plus avec son style de conduite.

«Non, non, je ne pense pas. J’ai déjà indiqué que je ne suis pas d’accord avec cela et que les choses sont en train de devenir un peu plus grandes à mes yeux qu’elles ne le sont », a-t-il déclaré à RacingNews365.

«Cependant, j’ai été le premier à admettre que je ne suis pas encore à 100% et que je n’étais pas encore complètement à l’aise dans la voiture et donc sous-performé.

«Et quand je parle de sous-performance, je parle d’être deux dixièmes plus lent que votre coéquipier, donc ce ne sont pas non plus de gros chiffres.

«À la fin de l’année, nous en reparlerons, et s’il s’avère que j’ai été sous-performant toute la saison et que tout s’est avéré beaucoup plus difficile que je ne le pensais, alors nous verrons pourquoi c’était le cas. . »

