Alpine n’avait aucun souci de sécurité concernant la stratégie d’Esteban Ocon

Marcin Budkowski a déclaré qu’Alpine n’avait aucun problème de sécurité lorsqu’il a décidé de ne pas opposer Esteban Ocon au Grand Prix de Turquie.

Avec un arrêt au stand non obligatoire à Istanbul Park car il s’agissait d’une course humide, Ocon avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton a décidé d’essayer d’aller jusqu’au bout de la course avec le train de pneus intermédiaires avec lequel il était parti.

Alors que Leclerc et Hamilton se sont finalement tous deux arrêtés, le Français a bel et bien terminé la course et marqué un point, franchissant la ligne en P10 juste avant que les Alfa Romeo ne le dépassent.

Son pneu avant droit en particulier était dans un état lamentable à la fin, à tel point qu’il veut l’accrocher dans l’usine de l’équipe.

« Je ne sais pas quand est la dernière fois que personne n’a fait un arrêt au stand », a déclaré Ocon.

« C’est un risque aujourd’hui que nous avons pris. Cela a payé à la fin parce que nous avons marqué un point.

« Il n’a pas l’air bien au final, ce pneu… Je pense que nous allons l’accrocher au mur dans l’usine.

« C’est bien parce que, comme je l’ai dit, cela a payé. »

Esteban Ocon a été le seul pilote à faire toute la course sans s’arrêter, mais il ne se serait probablement pas beaucoup éloigné de son apparence 🧐#TurkishGP 🇹🇷 #F1 (📸 @OconEsteban) pic.twitter.com/B9Tf0bt4T3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

Bien qu’il manquait un énorme morceau de caoutchouc, l’équipe n’a apparemment jamais eu de soucis quant à la sécurité de la stratégie.

« Jusqu’à quelques tours vers la fin, nous ne savions pas si nous y arriverions », a déclaré Budkowski, directeur exécutif d’Alpine.

« La réalité est qu’à un moment donné, il était clair que l’arrêter en milieu de course n’allait pas nécessairement être plus rapide car nous aurions dû passer par la phase de grainage sur les inters de toute façon.

« Nous avons décidé de le laisser de côté en fonction de ce que faisaient les autres mais aussi de ses retours, il était assez content de ses pneus à ce stade, et attendait qu’une voiture de sécurité ou la piste sèche suffisamment pour mettre des pneus secs, pas savoir si nous irions jusqu’au bout.

« Au fur et à mesure qu’il avançait, nous examinions les données de très près, nous recevions ses commentaires en regardant les caméras embarquées en pensant » En fait, nous pouvons pousser cela jusqu’au bout. Faisons le’.

« De toute évidence, nous ne l’aurions pas laissé sur la bonne voie si c’était un problème de sécurité, mais il était là ou à peu près. C’était faisable de faire ça. »