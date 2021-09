Alpine ne « veut pas perdre » les juniors, doit « faire des compromis »

in

Avec Guanyu Zhou lié à un siège Alfa Romeo, Alpine ne « veut pas perdre » son pilote junior mais concède qu’il n’a pas de place pour lui en F1.

Zhou dispute actuellement sa troisième saison en Formule 2, une rareté pour de nombreux pilotes alors qu’ils passent à la Formule 1 ou cherchent de nouveaux pâturages.

Le pilote chinois a récemment été lié à un siège de Formule 1, sur la liste restreinte d’Alfa Romeo pour remplacer Antonio Giovinazzi en tant que coéquipier de Valtteri Bottas en 2022.

Mais il n’est pas le seul pilote junior Alpine à frapper à la porte de la F1.

Oscar Piastri, bien qu’il n’en soit qu’à sa première saison en F2, est déjà présenté comme un futur pilote de F1, l’Australien menant le classement F2 devant Zhou.

Mais quand l’un ou l’autre entrera en Formule 1, si jamais, n’est pas connu – et ce ne sera certainement pas avec Alpine pour 2022.

L’équipe a déjà confirmé Fernando Alonso comme coéquipier d’Esteban Ocon en 2022, ce dernier ayant également signé pour 2023.

Ainsi, le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, admet que si l’équipe ne « veut pas perdre » les pilotes qu’elle a investis, elle devra peut-être encore trouver un « compromis » à la situation.

🧐 @gyzhou_33, @OscarPiastri et @DanTicktum ont quelques points communs… Non seulement ils ont partagé le podium à DEUX de nos deux dernières Feature Races, mais ils sont aussi les seuls pilotes qui n’ont pas laissé un seul week-end de course sans argenterie cette saison ! 🤯👏#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/OI2cv0ATnV – Formule 2 (@Formula2) 13 septembre 2021

“Nous avons une académie et nous l’avons depuis des années, et nous avons développé un certain nombre de pilotes”, a déclaré Budkowski, cité par Motorsport Week.

“Maintenant, nous avons des pilotes qui réussissent dans la catégorie la plus élevée juste avant la Formule 1, cela montre que notre académie a réussi à développer de bons pilotes.

“Malheureusement, si je peux utiliser le mot, ils arrivent à maturité en même temps et nous avons le problème généré par le fait d’avoir trop de bons pilotes performants.

“Le succès de l’académie est également jugé par sa production, si votre académie n’a jamais de pilote en Formule 1, alors vous avez perdu votre temps et votre argent à soutenir ces pilotes, donc d’une certaine manière, diriger une académie réussie les amène à Formule 1.

« D’un autre côté, nous le faisons pour nous-mêmes afin de développer les prochains pilotes que nous utiliserons chez Alpine, mais pour le moment nous n’avons pas de siège libre.

« Nous ne voulons pas faire obstacle aux pilotes que nous avons aidés à développer pendant de nombreuses années.

« De même, nous ne voulons pas les perdre complètement de notre pool de pilotes, c’est donc le compromis que vous devez atteindre. Mais cela montre simplement que nous dirigeons une académie réussie. »

Williams et Red Bull ont trouvé un compromis en ce qui concerne Alex Albon, le coureur thaï-britannique coupant les liens avec Red Bull pour rejoindre Williams pour 2022. Red Bull, cependant, a conservé une option sur lui pour la saison 2023.