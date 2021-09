Alpine n’empêchera pas Guanyu Zhou de rejoindre l’équipe rivale

Alpine est prêt à perdre Guanyu Zhou de son programme académique si c’est ce qui doit lui arriver pour décrocher un siège en F1.

L’Alpine Academy abrite deux juniors qui frappent maintenant beaucoup à la porte de la Formule 1, il s’agit de Zhou et de l’actuel leader du championnat de Formule 2 Oscar Piastri.

Zhou, P2 au classement, est le challenger le plus proche de l’Australien, bien qu’Alpine n’ait actuellement pas d’ouverture dans son équipe pour rejoindre la grille 2022.

Zhou est lié à un transfert chez Alfa Romeo pour 2022, et le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré que l’équipe n’empêcherait pas son junior de poursuivre ce mouvement s’il s’ouvrait.

Interrogé par The Race si Alpine pourrait conserver un lien avec Zhou s’il rejoignait Alfa Romeo, et sur les chances à long terme de garder leurs jeunes, Budkowski a déclaré : « C’est un gros problème à avoir, n’est-ce pas ?

“Ce que nous disons essentiellement, c’est que notre académie a réussi à générer de grands talents et d’une certaine manière, certains d’entre eux arrivent à maturité et sont prêts pour la F1 en même temps.

“Donc, merci à l’académie que nous dirigeons depuis quelques années et à Mia Sharizman, notre directrice d’académie, qui a préparé tous ces jeunes et les a accompagnés avec succès dans toutes ces différentes catégories.

« À votre question sur Guanyu Zhou, il y a des rumeurs qui circulent, et encore une fois, je ne vais pas commenter les rumeurs ici, ou sur les contrats de conducteur, comme je l’ai dit, nous évaluons les options pour nos pilotes d’académie mais le succès d’une académie est également mesurée à travers sa sortie.

“Nous dirigeons cette académie parce que nous voulons générer des pilotes de Formule 1, des pilotes de Formule 1 pour Alpine, et l’académie en tant que telle ne réussit que si elle génère des pilotes de Formule 1, nous ne pouvons donc pas entraver nos pilotes qui sont matures pour la F1 et prêts à relever ce défi car cela serait, évidemment, négatif pour leur carrière et pour eux en tant qu’individus, et cela aurait également une mauvaise incidence sur notre académie.

«Ce sont donc les paramètres, si vous voulez, que nous devons prendre en compte lors de l’évaluation de nos plans pour l’année prochaine. Mais je ne me laisserai pas entraîner à donner plus de détails, peu importe le nombre de questions que je reçois, et nous l’annoncerons en temps voulu.

Piastri est dirigé par l’ancien pilote de F1 Mark Webber, qui souhaite que davantage soit fait pour aider les jeunes émergents à trouver une place en Formule 1.

Un siège sur la grille 2022 semble très improbable pour Piastri, mais avec des discussions en cours sur le temps de piste obligatoire pour les jeunes pilotes en FP1, cela pourrait ouvrir l’opportunité que Webber souhaite pour Piastri et les coureurs juniors en général.

Mais Budkowski a confirmé qu’aucun plan n’a encore été finalisé au-delà de la saison 2021 F2 pour Piastri.

“Nous parlons de jeunes pilotes, nous reconnaissons le succès de nos académies respectives, c’est donc la bonne partie”, a déclaré Budkowski.

“Maintenant, je ne vais pas donner d’informations sur nos plans pour l’année prochaine, en partie parce qu’ils sont encore en préparation, Oscar a été extrêmement impressionnant. Il est potentiellement en passe de remporter son troisième championnat en trois ans.

« Il a remporté la F3, il a remporté la Renault EuroCup les années précédentes, alors quelle séquence déjà. Même s’il ne le gagne pas, ce sont trois années assez solides pour un jeune pilote.

« Je pense qu’il y en a très peu qui ont réussi ça dans le passé, alors est-ce que ça nous impressionne, chez Alpine ? Bien sûr que oui. Va-t-il gagner le championnat ? Nous le saurons bientôt, mais cela a certainement une influence sur les plans que nous faisons pour l’année prochaine pour le siège du pilote de réserve et pour la sortie de l’année de l’académie en général.