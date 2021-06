Alpine : Ocon va continuer avec nous jusqu’à fin 2024

Alpine F1 Team fait confiance à Esteban Ocon en prolongeant son contrat jusqu’à la fin de 2024, lui offrant un coup de pouce bienvenu avant sa course à domicile.

En route pour le Grand Prix de France, après six manches, il serait juste de dire qu’il s’est bien comporté contre le vétéran Fernando Alonso jusqu’à présent cette année.

Les actions d’Ocon sont à nouveau à la hausse après avoir plongé pendant le mandat de Daniel Ricciardo avec l’équipe l’année dernière. Cette saison, le Français semble rajeuni et a impressionné dans l’ensemble.

Déclaration d’équipe

Alpine F1 Team est heureux de confirmer qu’Esteban Ocon continuera avec l’équipe au-delà de la saison 2021 du Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1 dans le cadre d’un accord de trois ans.

Le joueur de 24 ans a rejoint l’équipe avant la campagne 2020, après avoir déjà passé deux années complètes à courir en Formule 1. Avant cela, Esteban était déjà un membre bien connu de la famille Enstone-Viry lorsqu’il était Lotus. Pilote junior et, plus tard, en tant que pilote de réserve Renault lors de la saison 2016 de Formule 1.

Il a fait ses débuts en Formule 1 au milieu de la saison 2016 avec Manor avant de rejoindre Force India pour 2017 et 2018. Esteban a 73 départs en Grand Prix à son actif, marquant 210 points au cours de cette période.

Depuis son retour dans l’équipe en tant que pilote de course à temps plein, Esteban a enregistré son meilleur résultat à ce jour en Formule 1 lors du Grand Prix de Sakhir 2020 après avoir décroché une deuxième place sensationnelle ; son premier podium dans le sport.

Sa brillante forme s’est poursuivie en 2021 avec Alpine avec quatre arrivées consécutives dans le but de marquer des points entre Imola et Monaco, et une série de performances impressionnantes sur un tour en qualifications, notamment au Portugal et en Espagne.

La prolongation du contrat d’Esteban met en évidence la confiance de l’équipe dans le Français en tant que star du sport et son engagement envers son objectif à long terme de remporter le championnat du monde.

Alpine F1 Team se concentre désormais sur la poursuite de sa progression cette saison avec Esteban et son coéquipier Fernando Alonso et sur la préparation du défi passionnant du règlement 2022.

Laurent Rossi, PDG d’Alpine Cars : « Nous sommes très fiers de conserver Esteban au sein de la famille Alpine. Depuis son retour dans l’équipe en 2020, Esteban a gagné en confiance et en stature pour obtenir de bons résultats et aider à développer la voiture avec l’équipe.

« Malgré son jeune âge, il a beaucoup d’expérience en Formule 1 et il est sur une trajectoire positive tant par sa maturité que par ses capacités au volant. Il est un atout majeur pour nous aujourd’hui, et aussi pour l’avenir alors que nous relevons le défi de la nouvelle réglementation.

« Nous avons toute confiance en Esteban pour aider l’équipe et la marque à passer au niveau supérieur et à atteindre ses objectifs à long terme. Esteban est un atout pour nous au-delà de la F1 car il est profondément impliqué dans le projet mondial Alpine.

« Grâce à sa personnalité et ses valeurs, Esteban est naturellement un parfait ambassadeur d’Alpine. Pour l’instant, nous sommes impatients de poursuivre la campagne 2021 sur notre Grand Prix national en France et de faire le meilleur travail possible à chaque week-end de course restant. »

Esteban Ocon, pilote de course Alpine F1 Team : « Je suis ravi de continuer avec l’équipe au-delà de cette année et c’est un sentiment fantastique d’assurer mon avenir avec Alpine.

« Nous avons bien progressé ensemble depuis que j’ai rejoint l’équipe et j’ai l’intention de continuer ce voyage à l’avenir. De grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation en 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble et en poursuivant l’histoire.

« Je repense souvent au Grand Prix de Sakhir l’année dernière avec le podium, et cela me motive à créer des souvenirs plus spéciaux comme celui-là. J’ai vraiment hâte au prochain chapitre mais, pour l’instant, nous sommes très concentrés sur cette saison et prenons chaque course comme elle vient.