Alpine peut voir un avenir WEC pour Fernando Alonso, Esteban Ocon

En plus de dire que Fernando Alonso serait “idéal” pour leur future future équipe Hypercar, Alpine a étendu cette invitation à Esteban Ocon.

Bien qu’il ne soit pas certain qu’Alpine disputera le Championnat du monde d’endurance dans les prochaines années, ils étudient la possibilité pour 2023 ou 2024.

Alonso, bien sûr, a acquis beaucoup d’expérience dans cette série au cours de son congé sabbatique de deux ans de la Formule 1, remportant deux fois les 24 Heures du Mans pour Toyota ainsi que le titre WEC.

Le PDG d’Alpine Laurent Rossi a récemment déclaré à propos de l’Espagnol, dont la place au sein de son équipe de F1 a récemment été confirmée pour 2022, qu'”il serait idéal à un moment donné” de le faire piloter l’une de leurs voitures de sport.

Maintenant, Rossi a également désigné les courses d’endurance comme une destination potentielle pour Ocon, qui a un contrat F1 avec Alpine jusqu’à la fin de 2024 et a remporté cette saison son premier grand prix en Hongrie.

Parlant des deux pilotes, Rossi, cité par la Formule 1, a déclaré : « Après leur carrière, ils sont invités à rester [in the Alpine family] et c’est quelque chose que si nous devions continuer avec Le Mans et l’endurance en général, c’est quelque chose que nous avons en tête et c’est aussi quelque chose qui pèse dans mon processus de décision.

Rossi a également confirmé ce qu’il avait initialement dit en mars – qu’il ne serait pas favorable à ce que les pilotes passent de la Formule 1 à la course d’endurance alors qu’ils sont avec Alpine, même à titre ponctuel pour Le Mans.

Ocon a récemment déclaré “ne jamais dire jamais” à une inclinaison du Mans, tandis qu’Alonso a retrouvé le célèbre site lors d’une démonstration d’une voiture Renault 2019 rebaptisée juste avant le début de la dernière course de 24 heures en août.

“Nous en avons discuté avec les deux pilotes”, a déclaré Rossi. “C’est une possibilité mais la priorité ira toujours à la Formule 1. Ils le savent tous les deux, et c’est pourquoi Esteban a également déclaré qu’il ne dira jamais jamais.

« Ce sont des voitures différentes, des pneus différents, il faut du temps pour s’adapter, ce sont des courses épuisantes, surtout les 24 heures, donc vous ne pouvez pas simplement décider de passer d’une course de Formule 1 à une course d’endurance d’un week-end à l’autre.

« Aussi la programmation. Les calendriers ne sont pas forcément cohérents, donc si un jour nous en avons l’opportunité – par exemple Le Mans comme cette année, en toute fin de fermeture, ce qui est inhabituel car Le Mans est généralement mi-juin – peut-être, mais franchement ce serait être plus agréable à avoir qu’un incontournable.