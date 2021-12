Alpine porte une décoration spéciale en Arabie

03/12/2021 à 16:04 CET

Castrol a rejoint Renault en tant que fournisseur de lubrifiants en 2017, et depuis lors, d’abord avec Renault F1 Team et maintenant avec Alpine, il a parcouru 99 grands prix. Ce week-end en Arabie Saoudite la ‘society’ célèbre son grand prix numéro 100 et l’équipe de France a voulu rendre hommage à Castrol avec une décoration spéciale sur les voitures de Fernando Alonso et Esteban Ocon.

L’Alpine A521 a pris la piste de Djeddah ce vendredi avec son bleu habituel dominant l’avant de la voiture, mais à l’arrière, elle arbore un nouveau logo sur le capot moteur qui rappelle les 100 courses, et un autocollant qui dit ‘Renault recommande Castrol ‘sur l’aile arrière. De plus, toute cette zone est peinte en vert.

Laurent Rossi, CEO de Alpine, ha celebrado el centenario junto a su socio: « Castrol y BP han sido socios muy importantes y leales durante 100 carreras. Estamos orgullosos de nuestra asociación, que ha aportado importantes pasos en tecnología y rendimiento que han influido enormemente en nuestro viaje como equipo. Juntos logramos nuestros primeros podios y victoria, y esperamos un futuro brillante que abarque innovación, visión y más éxito. Fuera de la pista, estamos orgullosos de transmitir los beneficios de esta innovación a los numerosos usuarios de coches de carretera ahora y dans le futur ».

Aussi, Alpine, comme la plupart des équipes ce week-end, rend hommage à Sir Franck williams, est décédé dimanche dernier à l’âge de 79 ans.