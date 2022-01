Alpine poursuit désormais les victoires en Formule 1 avec moins de pression

Esteban Ocon dit que remporter le Grand Prix de Hongrie 2021 a levé la pression sur Alpine alors qu’ils avancent à la recherche de futures victoires.

Renault a été renommé Alpine avant la saison 2021, mais malgré le changement de nom, l’équipe a toujours hérité de la séquence sans victoire de sa société mère qui s’étendait au-delà du retour de Renault en tant que constructeur en 2016. En fait, l’équipe française n’avait pas goûté à la victoire en Formule 1 depuis 2008.

Ocon a réussi à remettre les pendules à l’heure en prenant le drapeau à damier au Hungaroring en 2021.

Avec la nouvelle réglementation à venir pour 2022, Alpine est l’une des nombreuses équipes qui souhaitent désormais poursuivre et se battre pour les victoires de manière plus cohérente. Comme ils sont maintenant hors de propos, Ocon dit que la pression a considérablement diminué, ce qui signifie qu’Alpine peut désormais courir après les victoires avec moins de pression et plus de confiance.

S’adressant à Motorsport.com à propos de sa victoire en Hongrie, Ocon a déclaré : « C’était un sentiment formidable et je suis également heureux que nous ayons également profité de cette victoire à l’équipe.

« Évidemment, c’était la première victoire depuis le retour de Renault dans la nouvelle ère de la Formule 1, donc la prochaine fois, espérons-le bientôt, que nous serons dans cette position, nous saurons ce que cela fait. Nous n’avons pas autant de pression, nous pouvons simplement faire notre travail et y arriver.

« Dans mon cas, je travaille toujours de la même manière que je l’ai fait. Les gars que j’ai autour de moi, bien sûr, ils étaient vraiment ravis d’avoir cette victoire, c’était la première pour beaucoup d’entre eux, mais nous voulons avoir plus de ces moments, pas un seul.

« Nous savons que nous avons un long chemin à parcourir et un travail acharné à venir, mais c’était évidemment bien et je suis fier d’avoir vécu cela avec eux, avec un groupe de personnes aussi talentueuses. »

Le groupe motopropulseur Renault n’était pas considéré comme étant au même niveau que Mercedes ou Honda en 2021, ce qui a contribué à ce qu’Alpine n’ait pas la voiture la plus forte en termes de rythme au milieu de terrain.

Mais l’équipe pense avoir compensé cela dans la gestion de la course avec Ocon expliquant que c’était un objectif clé pour l’équipe, s’assurant qu’ils tiraient le meilleur parti de chaque occasion de terminer régulièrement dans les points, la Hongrie remportant le couronnement tandis que Fernando Alonso a atteint le podium au Qatar après avoir terminé P3.

« Je pense que c’est certainement ce que nous voulions faire. Nous savions que nous n’avions pas la voiture la plus rapide, nous n’avions pas le package le plus rapide pour nous battre devant, mais dès qu’il y avait une opportunité, nous étions là pour pouvoir la saisir – Qatar, Arabie saoudite, Budapest , presque Sotchi pour Fernando », a déclaré Ocon.

« Nous voulions être au sommet de notre jeu sur le plan opérationnel et nous l’avons fait l’année dernière. Je pense que nous pouvons en être fiers, car cela signifie que lorsque nous avons une voiture rapide, nous pouvons nous battre avec les meilleures voitures et les meilleures équipes sans avoir peur. »