Alpine promet des améliorations à Fernando Alonso

04/06/2021

Activé à 13:28 CEST

Le retour de Fernando Alonso en Formule 1 après deux ans d’absence a généré d’énormes attentes. Cependant, l’événement inaugural du championnat du monde à Bahreïn ne s’est pas déroulé comme prévu par le pilote asturien. Indépendamment de son abandon en course, qui peut être considéré comme anecdotique car il était dû au fait que l’emballage d’un sandwich s’est coincé dans le conduit de frein de sa voiture après le deuxième arrêt au stand, la vérité est que la voiture d’Alpine n’a pas offert bonne performance et ni Esteban Ocon a réussi à marquer à Sakhir.

En vue du prochain rendez-vous au calendrier, qui emmènera la F1 sur le circuit historique italien d’Imola (16-18 avril) Alpine prépare un ensemble d’améliorations axées sur l’arrière de la voiture. Conscient de l’engagement de Alonso , qui à Bahreïn a réussi l’impossible se qualifier au troisième trimestre, l’équipe de France a été conspirée pour rechercher des solutions permettant de réduire le déficit avec ses rivaux.

Le PDG d’Alpine, Marcin Budkowski a expliqué que incorporera de nouvelles pièces à Imola, la plupart axées sur l’amélioration de l’arrière de l’A521, essayant de s’adapter aux changements aérodynamiques imposés par la FIA cette année.

« Il y a un domaine qui a changé dans la réglementation, qui est un domaine de développement pour le moment. De toute évidence, c’est le côté du sol et le diffuseur. Nous avons fait des essais et quelque chose à Bahreïn et je suis convaincu que nous allons faire plus. travailler dans les prochaines courses, tout le monde le fera aussi. C’est un domaine qui va changer », a-t-il assuré. Budkowski.

« Nous avons un package de mise à niveau assez respectable pour Imola, nous allons donc avoir plus de pièces et plus de performances sur la voiture.. En général, aux premières courses de la saison, nous apporterons de nouvelles pièces », ajoute-t-il. Budkowski.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

L’un des aspects qui a retenu l’attention des techniciens alpins est la performance de la voiture dans des conditions chaudes. Les données collectées à Bahreïn à cet égard sont accablantes. Les temps de Alonso et Ou avec Ils étaient nettement meilleurs en Free 2 et en qualifications, les séances se déroulant dans des conditions de nuit, plus proches de la course en raison de leur créneau horaire, et avec moins de température sur la piste. « Nous avons quelques devoirs à faire pour comprendre pourquoi nous semblons moins compétitifs dans les sessions les plus chaudes. Non Je pense que ce sera un problème à Imola ou au Portugal, mais cela peut être pendant les mois d’été« , précise Budkowski.

Il y a un an, toujours sous l’acronyme de Renault et avec Daniel Ricciardo sur la place qu’il occupe maintenant Fernando Alonso, l’équipe a terminé cinquième du championnat des constructeurs, derrière McLaren et Racing Point (maintenant Aston Martin). En 2021 et en attendant les changements drastiques de règles en 2022, l’objectif d’Alpine reste de s’efforcer d’être la meilleure équipe au milieu de terrain. « Nous sommes encore deux ou trois dixièmes de seconde à vraiment nous battre avec les gens avec lesquels nous aspirions à nous battre », conclut-il Budkowski.

Alonso insiste pour qu’il en soit ainsi. Et aussi le dôme de la Formule 1. Le directeur du championnat Ross Brawn l’a clair: « Quand Alpine développera un peu plus sa voiture, Alonso va nous amuser ».