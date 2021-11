Dans le tour d’horizon : Fernando Alonso a déclaré que la défaillance de l’aileron arrière qui l’avait poussé à abandonner le Grand Prix des États-Unis était due à la fatigue.

En bref

Alonso : Alpine a tiré les leçons de la défaillance de l’aileron arrièreAlonso a été contraint à l’abandon du Grand Prix des États-Unis au 49e tour, en raison d’une défaillance à l’arrière de sa voiture Alpine. Avant le Grand Prix du Mexique, il a expliqué que cela était dû à un stress excessif sur l’aileron arrière.

« Nous comprenons que c’était une pure surcharge de fatigue sur l’aileron arrière », a-t-il déclaré. « Et nous avons renforcé cette partie pour le reste de la saison. »

« Austin a probablement été l’un des plus bas pour nous et j’espère que nous pourrons revenir ici sur une forme solide », a-t-il ajouté.

Andretti: la politique IndyCar n’est pas assez laide pour Drive to Survive

Michael Andretti a déclaré qu’il avait entendu des « rumeurs » d’un potentiel IndyCar parallèle à la série Drive to Survive de F1, mais a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le format serait transféré.

« Je suppose que cela pourrait être bon », a réfléchi Andretti. «Je ne veux pas qu’il essaie de faire la même chose. Je ne sais pas si cela aura le même effet.

« Je pense que la politique et les choses – les histoires sont un peu différentes en IndyCar », a-t-il poursuivi. « Je pense qu’il y a un peu plus de drame en F1 parce qu’il y a beaucoup plus de coups de poignard dans le dos et des choses comme ça. Je pense qu’ici il y a beaucoup plus de camaraderie et c’est plus une question de course sur piste que de politique en dehors de la piste.

« Je ne suis pas sûr que cela aurait le même intérêt, mais peut-être que s’ils pouvaient proposer un angle différent, ce serait bien. »

« Je pense que ce qui rend ces histoires intéressantes en F1, c’est que tout le monde se déteste et que tout le monde a ses couteaux pour se poignarder dans le dos », a-t-il ajouté. « Vous n’avez pas vraiment ça autant en IndyCar, donc vous n’avez pas le même type de drame laid. »

Les courses de sprint offrent des « opportunités de revenus » malgré l’opposition de l’équipe

Le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, a déclaré que les préoccupations des équipes concernant son format de qualification pour le sprint sont en grande partie d’ordre financier. « Nous l’aimons, les fans l’aiment, les équipes et les pilotes ne l’aiment pas nécessairement », a-t-il déclaré hier lors d’un appel aux investisseurs. « En partie parce qu’ils savent cela [current] système et en partie parce qu’il entraîne des dépenses supplémentaires potentielles pour eux par rapport au plafond des coûts », a-t-il expliqué.

Cependant, il a souligné que les courses du samedi peuvent également générer plus de revenus pour le sport. « Il existe des opportunités de revenus autour de cela, à la fois en termes de plus grande participation aux événements, y compris les qualifications, mais également en termes de sponsoring potentiel de la course de sprint et autres.

« Alors clairement, il y a une raison économique. Mais il y a une tension que nous ne dédaignons pas, qui met plus de stress sur les équipes et plus de stress sur les pilotes. Nous verrons donc comment nous pouvons nous débrouiller à travers ces deux éléments de contrepoint.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Conception de circuits 🧵👇🏻 Considérer le carrossage variable continu dans la conception de circuits de sport automobile. Résumé : Calculer et simuler différentes lignes de course de A à B pour obtenir le même temps au tour de secteur en faisant varier l’inclinaison (inclinaison) d’un virage donné. pic.twitter.com/xTxZXoZR9x – Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) 4 novembre 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Adam Dennehey, Amadis, Somersetracefan, Sonia Luff et Giggsy11 !

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article de . avec votre réseau :