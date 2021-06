Alpine renouvelle Esteban Ocon pour trois saisons

16/06/2021 à 18:38 CEST

Esteban Ocon et Alpine F1 Team viennent d’annoncer le renouvellement de leur contrat pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2024. Le pilote français a rejoint Renault début 2020 et leur relation a expiré à la fin de cette campagne.

Ou avec Il réalise un très bon début de parcours, dépassant presque toujours son coéquipier Fernando Alonso, avec qui il continuera à partager une équipe l’année prochaine. Oui ok Alonso a obtenu une sixième place exceptionnelle à Bakou il y a deux semaines et marque un point de plus que Esteban Jusqu’à présent cette année (13 sur 12), le Français s’est qualifié devant l’Asturien dans quatre des six grands prix.

“Nous sommes très fiers de garder Esteban au sein de la famille Alpine. Depuis son retour dans l’équipe en 2020, Esteban a construit sa confiance pour obtenir régulièrement de bons résultats et aider à développer la voiture.” Laurent Rossi, PDG d’Alpine Cars.

« Malgré sa jeunesse, il a beaucoup d’expérience en Formule 1 et est sur une trajectoire positive à la fois en raison de sa maturité et de ses compétences de pilotage. C’est un grand atout pour nous aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir, face au défi de la nouvelle réglementation. Nous avons toute confiance en Esteban pour aider l’équipe et la marque à passer au niveau supérieur et à atteindre leurs objectifs à long terme.

Pour sa part, Ocon a commenté Que : “Je suis ravi de continuer avec l’équipe au-delà de cette année et c’est un sentiment fantastique d’assurer mon avenir avec Alpine. Nous avons bien progressé ensemble depuis que nous avons rejoint l’équipe et mon objectif est de continuer cette aventure.”

« Nous avons de grands défis devant nous, notamment avec le nouveau règlement 2022. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant ensemble et en poursuivant l’histoire. Je pense souvent au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière avec le podium, et cela me motive à créer des souvenirs plus spéciaux comme celui-là. J’attends avec impatience le prochain chapitre, mais pour l’instant, nous sommes très concentrés sur cette saison et nous prenons chaque course comme elle vient.”