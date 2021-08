Alpine révèle quand ils savaient que la victoire d’Esteban Ocon était assurée

Marcin Budkowski a révélé qu’Alpine savait qu’ils avaient la victoire du Grand Prix de Hongrie dans le sac à trois tours de la fin.

Esteban Ocon était aux commandes depuis le moment juste après le redémarrage lorsque Lewis Hamilton a plongé dans les stands pour des pneus slicks un tour plus tard que tout le monde, réalisant qu’il était mal de rester sur les intermédiaires alors que le circuit séchait rapidement. Le champion du monde est ainsi tombé en queue de peloton.

Il y a eu quelques moments difficiles pour Ocon lorsqu’il a été défié par Sebastian Vettel, mais pour la plupart, il semblait avoir cette bataille sous contrôle.

Cependant, alors que la course approchait de son apogée, il y avait une menace renouvelée de Hamilton. En pneus moyens frais, le Britannique a commencé à sillonner le peloton, mais sa marche vers une victoire potentielle a été interrompue lorsqu’il a croisé Fernando Alonso dans l’autre Alpine qui l’a repoussé pendant plusieurs tours.

Finalement, alors que le compteur battait son plein, l’équipe française, rebaptisée Renault, savait qu’elle était sur le point de remporter son premier triomphe en Formule 1 en tant que constructeur depuis la victoire de Kimi Raikkonen au Grand Prix d’Australie 2013 sous le nom de Lotus.

C’est la maison. 💙🇭🇺🏆#HungarianGP @alpinecars pic.twitter.com/mLSpRgv6aP – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 2 août 2021

“Tous les outils de stratégie nous montraient que Lewis passerait avant la fin de la course et qu’il gagnerait la course”, a déclaré Budkowski, directeur exécutif d’Alpine, à Motorsport TV.

« Mais les outils de stratégie sont des mathématiques, ce sont des statistiques. Ils supposent que Lewis dépassera les voitures plus lentes et il l’a fait.

« Mais ensuite, il est tombé sur Fernando ! Et c’était un peu une mission. Chaque tour qu’il passait derrière Fernando retardait d’un tour le moment où Lewis était censé rattraper et dépasser Esteban.

“Trois tours avant la fin, la ligne [in the data] en quelque sorte arrêté de traverser et nous avons pensé « wow, nous allons gagner ça ! » Et c’était incroyable.

“Mais quand j’y pense, les émotions sont toujours là parce que jusque-là nous ne pouvions pas y croire, et à ce stade nous pensions qu’il n’y arriverait pas si nous allions gagner cette course.”

Budkowski a ajouté qu’Ocon avait « tout fait correctement » un jour où les cartes étaient définitivement tombées en sa faveur, ouvrant la porte à son premier succès en F1.

“Nous lui avons demandé d’économiser du carburant pendant la majeure partie de la course”, a déclaré Budkowski. « Il a dû gérer son carburant tout en se défendant contre Sebastian [Vettel] et il l’a fait absolument parfaitement.

“Statistiquement, nous pensions que Lewis dépasserait Fernando puis passerait Seb puis Esteban. Mais qui sait, peut-être qu’Esteban aurait également gardé Lewis derrière? Peut-être qu’il n’aurait pas eu besoin de Fernando ?

« Il a gardé Seb, bien que dans une voiture légèrement plus lente, derrière pendant toute la course. Peut-être qu’il aurait également gardé Lewis derrière et l’aurait gagné.

« Il ne s’est pas trompé de pied. Il a fait une super qualification, il a fait une super course. Il a gardé la tête froide, a tout géré. Il a fait un travail époustouflant et il méritait absolument cette victoire.