Alpine révèle un «projet de 100 courses» pour grimper près du sommet de la Formule 1

Alpine s’est fixé un objectif de 100 courses pour atteindre un niveau compétitif qui les verra se battre régulièrement pour les podiums en Formule 1.

Alors qu’Esteban Ocon a réussi à remporter des victoires en seulement 11 courses dans le cadre du projet Alpine avec une victoire phénoménale en Hongrie, les progrès dans l’ensemble ont été relativement réguliers et stables.

Alpine occupe actuellement la 5e place du championnat des constructeurs et se retrouve derrière Mercedes, Red Bull, McLaren et Ferrari dans l’ordre hiérarchique.

Mais, l’équipe a une vision claire pour le succès régulier à l’avenir, comme tracé par le PDG Laurent Rossi.

« Nous avons un projet à long terme, l’objectif est d’atteindre un niveau de compétitivité qui nous place sur le podium autant de fois que possible en 2024 », a déclaré Rossi à F1.com.

« À partir d’aujourd’hui en cinquième, vous pouvez facilement trouver une feuille de route. Ça ira un peu mieux chaque année. C’est un projet de 100 courses, quatre ans, quatre saisons.

« À chaque course, nous devons progresser. Cela peut être des progrès que vous voyez sur la piste ou des progrès que vous ne voyez pas, tous les petits détails.

« L’idée est de ne jamais s’arrêter et de voir qu’on va dans la bonne direction. L’année prochaine, ce sera une année à pile ou face.

« Tout ce qu’on veut, c’est s’assurer d’avoir un niveau de performance satisfaisant au départ, qui ne nous éloigne pas trop du sommet. Et puis à partir de là, on peut continuer notre ascension vers le sommet.

Le PDG de Renault, Luca de Meo, a également fait écho à cette vision et a déclaré que l’objectif global est de créer une entreprise de course auto-réalisatrice et durable.

« Nous sommes là pour rester, nous sommes là pour nous améliorer chaque année », a-t-il déclaré.

« Nous sommes ici avec une ambition. Alpine fait partie de l’un des plus grands constructeurs mondiaux. L’histoire est qu’Alpine aura un engagement à long terme.

« Nous prévoyons de transformer Alpine dans l’arène sportive des voitures électriques. Nous développons le produit.

« L’idée est de construire autour des activités de course une entreprise qui donnerait une pérennité à l’activité de course, donc l’entreprise financerait ensuite l’opération. Ce sera un système qui se fermera.

« Notre performance ici [in F1] donnera corps à toute l’histoire.