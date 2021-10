Enregistrant un double abandon au GP des États-Unis, Marcin Budkowski dit que ce qui « pourrait mal tourner a mal tourné » pour Alpine.

Avec Esteban Ocon partant de la 11e place sur la grille, Alpine attendait des points pour au moins un pilote au GP des États-Unis, l’équipe reconnaissant avant la course que ce serait plus difficile pour Fernando Alonso, P19 en raison d’une pénalité moteur.

La course d’Ocon a été annulée au début des 56 tours lorsqu’il a été contraint de changer d’aileron avant après que l’équipe ait découvert que l’avant de son A521 avait été endommagé à la suite d’un contact au départ.

Abandonné à la 17e place, il abandonne au 40e tour sur un problème à l’arrière de sa voiture, l’équipe le garant par précaution.

Pendant ce temps, son coéquipier Alonso tentait de se hisser dans le top dix pour rejoindre Ocon dans le garage à cause d’un aileron arrière endommagé.

Lap 50 // Fernando communique par radio pour signaler des problèmes d’aileron arrière. Il boxe immédiatement. C’est… C’est notre course terminée. Absolument vidé. #USGP pic.twitter.com/U6nE4nP8wi – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 24 octobre 2021

« Presque tout ce qui pouvait mal tourner s’est mal passé ce week-end », a déclaré le directeur exécutif d’Alpine Budkowski.

«Esteban est parti en onzième position sur les médiums et marquer quelques points semblait un objectif tout à fait réalisable.

« Malheureusement, il a été percuté par Giovinazzi dans le premier tour et a subi des dommages à l’aile avant, ce qui nous a obligé à nous arrêter pour le changer.

« À partir de ce moment-là, sa course a été fortement compromise. Il n’y avait pas grand-chose à faire et comme nous soupçonnions un problème sur la voiture, nous avons décidé de l’abandonner par précaution.

« Fernando a fait une course courageuse en partant de l’arrière et nous avons tout essayé pour nous faufiler dans le top 10, en poussant très fort et en prenant des risques, et en essayant une stratégie différente pour créer un avantage pneumatique vers la fin.

« Alors que nous nous rapprochions rapidement des voitures de devant, nous avons eu un problème d’aileron arrière qui nous a privé d’une finition excitante. »

Il a ajouté : « Nous avons beaucoup à réfléchir et à améliorer après ce week-end et nous travaillerons dur avant le prochain lot de courses. »

Alonso a révélé qu’Alpine enquêterait sur son problème d’aileron arrière car il était inattendu, et pour l’instant, l’équipe n’a aucune idée de comment ni pourquoi l’aile s’est cassée.

Il a déclaré : « Alors que nous poussions vers la fin de la course, l’aileron arrière s’est cassé dans l’avant-dernier virage et j’ai regardé dans le rétroviseur et il était visiblement endommagé, nous avons donc dû abandonner la voiture.

« Nous devons l’analyser car pour le moment nous ne savons pas pourquoi cela s’est produit. »

Alpine reste 6e au championnat des constructeurs, l’équipe devant AlphaTauri de 10 points.